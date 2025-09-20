Adiós a los zapateros: el invento de Tiger por menos de 3 euros para organizar calzado

Organizar el calzado no es una tarea fácil. Los muebles zapateros no son siempre la mejor opción por sus limitaciones de almancenaje y porque no siempre hay lugar para ponerlos en pisos pequeños. A la hora de organizar apartamentos de espacio reducido, Primark, Zara Home o Primark tienen opciones interesantes. Pero la sorpresa la ha dado Tiger con su solución para los zapatos.

La firma de decoración y artículos para el hogar vende una "percha" para los zapatos que se puede pegar en cualquier lado. Se trata de un soporte adhesivo con forma de cactus que deja un zapato a cada lado en un intento de organizar y decorar al mismo tiempo.

Este gancho es de plástico, en color verde, y se fija por la parte trasera de forma fácil a superficies lisas mediante un soporte autoadhesivo. No se necesitan herramientas ni hacer agujeros en la pared. Tiene un tamaño compacto de 9 x 13 x 5 cm, y es ideal para entradas pequeñas, armarios o para cuartos de baño donde el espacio es escaso. Es por ejemplo, una buena solución, para colocar las chanclas o las zapatillas de estar en casa y tenerlas siempre a mano.

El gancho de Tiger para los zapatos / Tiger

Este soporte solo soporta un kilo de peso por lo que no es apto para botas o algún calzado más contundente. Sí funciona con sandalias, zapatos y zapatillas que no sean demasiado voluminosas o pesadas. El gancho de cactus de Tiger para los zapatos tiene un precio de 2.50 euros. Una solución barata que no necesita montaje ni un espacio amplio para dar un espacio a esos pares de zapatos que andan sueltos por la casa.

Tiger, que en realidad se llama ‘Flying Tiger Copenhagen’, es una cadena de tiendas danesa que vende en sus tiendas artículos de todo tipo a precios muy bajos. Comida, juguetes, artículos de papelería, juegos para adultos… la lista de objetos que pueden encontrarse en sus estantes es muy larga. Y siempre sorprende. Como ocurre con este gancho para zapatos.

El cubo de Primark

Hace unos meses, Primark lanzó otra solución para almacenar calzado. Se trata de unl cubo-zapatero está pensado para calzado no demasiado voluminoso puesto que no cogería en los cuadrados separadores. Es decir, no es la mejor opción para botas o cuñas, pero sí para chanclas, sandalias planas o zapatillas de deporte.

El zapatero de Primark es de color gris oscuro y no tiene tapa, pero sí se cierra con una cremallera por lo que podría ponerse tanto dentro como fuera del armario. También es apto para llevarlo al trastero o guardarlo en el canapé en el cambio de armario. Es una solución fácil para organizar el calzado de cara al cambio de temporada.