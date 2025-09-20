Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que te cambiará la vida y a un precio insuperable
Se trata de todo un invento
Cuando la tecnología avanza para cambiarnos la vida, hay que apostar por ello. Y así lo hacen en Lidl, donde venden un pequeño electrodoméstico que lo logrará y además a un precio insuperable.
Se trata de todo un invento, un aspirador de ventana que que aspira sin rayas ni goteo y sirve para la limpieza de todas las superficies lisas como ventanas, espejos, azulejos o cabinas de ducha.
Funciona hasta 35 minutos (100 metros cuadrados) con una sola carga de batería gracias a la inteligente función de espera automática
Además, funciona también en posición inclinada, horizontal y por encima de la cabeza. Por último, es fácil de limpiar gracias a la abertura extragrande del depósito.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este aspirador de ventana tiene un precio de venta recomendado de 44,99 euros, pero en los supermercados Lidl lo puedes tener por 42,99 euros.
