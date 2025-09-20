Llega a Lidl la semana temática más esperada, con productos imposibles de adquirir en España

Los clientes de Lidl están deseando que llegue esta semana temática. Pues ya no hay que esperar más, a partir del día 26 y por tiempo limitado vuelve la semana temática más deseada, con productos imposibles de adquirir en España.

Y es que vuelven los sabores de Italia, toda una gama de productos a cual más sorprendente para lo que ya no hace falta viajar hasta allí.

Entre los productos destacados tenemos un buen número de quesos, como parmesano, mascarpone, mozarrella, burrata o provolone.

Sabores de Italia. / Lidl

Y de igual manera con la pasta, toda una tradición gastronómica en Italia, y las salsas para acompañar. Tantas, que no tendrás días para probarlas todas.

Sabores de Italia. / Lidl

Tampoco nos podemos olvidar de los postres, "bocato di cardinale", con el tiramisú como uno de sus platos destacados, pero también el tartufo o el helado.

Sabores de Italia. / Lidl

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estos productos, a pesar de ser de importación, tienen unos precios más que asequibles. De este modo, son perfectos para probarlos sin ningún compromiso, aunque seguro que acabas repitiendo y echándolos en falta una vez que despidan la semana temática.

Tiempo limitado

Así que recuerda, comienza el día 26 y estará por tiempo limitado, no te quedes sin ella.