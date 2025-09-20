La planta de Lidl que llega pasado mañana y se convertirá en el centro de mesa perfecto
Por menos de lo que cuesta un café, Lidl lanza una planta minimalista
Pasado mañana, Lidl suma a sus novedades uno de esos caprichos que no solo decoran, sino que también conquistan por su simbolismo: el bambú de la suerte, una planta que, por 1,39 euros, promete convertirse en el centro de mesa perfecto.
Minimalista y elegante, esta planta acuática se adapta a cualquier estilo de casa. Su cuidado es sencillo: raíces siempre sumergidas en agua filtrada o de lluvia, brotes creciendo por encima del nivel del agua y luz moderada para evitar que amarilleen sus hojas.
Además de su aspecto, el bambú trae consigo un toque de magia. En China, se regalaba como amuleto de buena fortuna en nuevos proyectos, nacimientos o estrenos de hogar.
Colocado en un jarrón de cristal sobre una mesa o estantería, no solo aporta frescura y naturalidad, sino que también puede convertirse en el detalle más especial para regalar.
Tendencia, significado y precio imbatible en una planta que promete volar de las estanterías.
