La sartén más deseada ya está en Lidl: resistente, versátil y por menos de 16€
La cadena alemana vuelve a revolucionar el mundo de la cocina
No es un secreto: Lidl sabe cómo enamorar a sus clientes. Y esta vez lo ha vuelto a hacer con una sartén honda de aluminio fundido con tapa de vidrio que lo tiene todo: diseño práctico, resistencia, comodidad y, lo mejor, un precio al que es imposible decir que no: 15,99 euros.
La sartén que todos quieren
Con un diámetro de 28 cm y capacidad de más de 3 litros, es perfecta para preparar guisos, salteados o incluso recetas al horno, ya que soporta temperaturas de hasta 160 °C. Su fondo de 5,5 mm de grosor garantiza que el calor se distribuya de forma uniforme, dejando los platos jugosos y llenos de sabor.
Además, incluye tapa con salida de vapor, mango de tacto suave y un asa lateral que facilita el manejo incluso cuando la sartén va llena. Un detalle que los cocinillas valoran y que convierte este producto en un aliado imprescindible del día a día.
Un precio irresistible
Lo que más está sorprendiendo es su precio: menos de 16 euros. Un auténtico chollo si tenemos en cuenta que es apta para todo tipo de cocinas —gas, inducción, vitro y eléctrica—, además de ser compatible con lavavajillas.
Con semejante combinación de prestaciones, no es de extrañar que muchos ya hablen de ella como la alternativa low cost a marcas de prestigio como Tefal.
Éxito asegurado
Disponible desde ya en las tiendas de la cadena, la sartén de Lidl está llamada a agotarse en cuestión de días. Y es que pocos productos logran conjugar utilidad, calidad y precio en un mismo pack… y encima convertirse en tendencia. Si estabas esperando el momento para renovar tu cocina, este es el accesorio que no puede faltar.
- Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
- La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- La Peña, en Salas, cuenta con una pareja de jóvenes ganaderos 'por vocación' que trabajan con más de 200 cabezas de ganado
- La mejor guía para seguir el desfile del Día de América en Asturias: las 44 secuencias que llenarán de color el centro de Oviedo, al detalle
- Cinco jóvenes asturianos relatan lo que viene tras la última quimio: 'Nos negamos a que la palabra cáncer signifique muerte