No es un secreto: Lidl sabe cómo enamorar a sus clientes. Y esta vez lo ha vuelto a hacer con una sartén honda de aluminio fundido con tapa de vidrio que lo tiene todo: diseño práctico, resistencia, comodidad y, lo mejor, un precio al que es imposible decir que no: 15,99 euros.

La sartén más deseada ya está en Lidl: resistente, versátil y por menos de 16€ / Sartén de 28 cm con tapa de vidrio y borde de acero | LIDL

La sartén que todos quieren

Con un diámetro de 28 cm y capacidad de más de 3 litros, es perfecta para preparar guisos, salteados o incluso recetas al horno, ya que soporta temperaturas de hasta 160 °C. Su fondo de 5,5 mm de grosor garantiza que el calor se distribuya de forma uniforme, dejando los platos jugosos y llenos de sabor.

Además, incluye tapa con salida de vapor, mango de tacto suave y un asa lateral que facilita el manejo incluso cuando la sartén va llena. Un detalle que los cocinillas valoran y que convierte este producto en un aliado imprescindible del día a día.

Un precio irresistible

Lo que más está sorprendiendo es su precio: menos de 16 euros. Un auténtico chollo si tenemos en cuenta que es apta para todo tipo de cocinas —gas, inducción, vitro y eléctrica—, además de ser compatible con lavavajillas.

Con semejante combinación de prestaciones, no es de extrañar que muchos ya hablen de ella como la alternativa low cost a marcas de prestigio como Tefal.

Éxito asegurado

Disponible desde ya en las tiendas de la cadena, la sartén de Lidl está llamada a agotarse en cuestión de días. Y es que pocos productos logran conjugar utilidad, calidad y precio en un mismo pack… y encima convertirse en tendencia. Si estabas esperando el momento para renovar tu cocina, este es el accesorio que no puede faltar.