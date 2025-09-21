Más barata que un coche, esta es la casa que te puedes comprar en Amazon

¿Sabías que en Amazon venden casas? Pues sí, y más baratas que un coche, y es que el market place te permite comprar casi cualquier cosa.

Y es que si haces una búsqueda de casas en Amazon, te puedes encontrar con una casa prefabricada de 20 pies, equipada con dormitorio, baño y cocina. Y todo por 6.990 euros.

Eso sí, no es tan bonito todo como parece. Porque si seguimos leyendo la oferta, señalan que "los precios indicados no son precios finales, este producto ofrece una variedad de estilos y accesorios personalizables". Y al final te dicen que contactes con la empresa por whatsapp para conocer por cuánto te saldría la casa de tus sueños. Indicar que no es Amazon la que está vendiendo la casa, sino una empresa que utiliza la plataforma de market place de Amazon para vender sus productos.

Si seguimos leyendo la oferta de esta casa que, en principio, no iba a llegar a los 7.000 euros, señalan que "se pliega inteligentemente", es decir, que viene todo en un bloque, pero que se puede desplegar "en pocos minutos".

También aseguran que es duradero y resistente, "sin miedo al viento y la lluvia", porque tiene un marco de metal de alta calidad y material de vidrio reforzado, aislamiento térmico e insonorizado.

Asimismo, afirman que las conducciones de agua y electricidad están preinstaladas para que sea mucho más sencillo conectar todo.

Lamentablemente, no tiene reseñas de clientes, así que ¿tu crees que es una buena opción para los problemas de vivienda que existen? ¿O realmente no es lo que se oferta?

Soluciones

El no contar con ninguna reseña hace complicado decidirse por este tipo de soluciones.