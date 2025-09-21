El chollo de Ikea por 5 € que estudiantes y recién independizados no paran de comprar
Un lanzamiento práctico, barato y pensado para hacer más fácil la vida diaria
En cada temporada, Ikea logra colarse en la conversación con productos que combinan diseño, funcionalidad y precios imbatibles. Esta vez, la cadena sueca ha revolucionado el mercado tecnológico con un artículo que se ha convertido en el nuevo objeto de deseo de estudiantes y recién independizados: el cargador inalámbrico de la familia LIVBOJ, disponible por tan solo 5 euros.
El furor ha sido tal que en redes sociales no paran de multiplicarse los comentarios. “He comprado por 5 euros algo por lo que debería haber pagado 100”, escribía un cliente en Twitter, reflejando la sensación general de haber hecho un auténtico chollo.
Un básico que compite con las grandes marcas
El dispositivo, disponible en blanco y negro, funciona de manera sencilla: basta con conectarlo a un cable tipo USB-C y apoyar el móvil encima para que comience la carga sin necesidad de enchufes ni cables enredados. Un diseño minimalista y compacto que encaja en cualquier escritorio de estudiantes, mesilla de noche o incluso en la oficina.
El éxito de este producto radica en que ofrece la misma funcionalidad que cargadores inalámbricos de otras firmas tecnológicas, cuyo precio puede superar los 80 o incluso 100 euros, pero con la diferencia de que Ikea lo pone al alcance de cualquiera por el precio de un café.
Ikea conquista también a los más jóvenes
Aunque el cargador es el que más comentarios ha generado, la compañía sueca también arrasa con otras novedades pensadas para un público joven e independiente. Es el caso de la mochila multicolor Kaseberga, práctica y con múltiples compartimentos, que ya se ha convertido en una de las favoritas de quienes buscan estilo y funcionalidad por 35 euros.
Con propuestas como esta, Ikea demuestra que no solo sabe reinventar el concepto de hogar, sino que también sabe cómo conquistar a un público que quiere productos modernos, útiles y, sobre todo, accesibles.
