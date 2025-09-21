Primark lo ha vuelto a hacer: tiene el pijama viral del otoño inspirado en una serie mítica

Amantes del otoño, ha llegado el pijama perfecto para esta época del año. Lo firma Primark y hace alusión a todo eso que le gusta a quienes anhelan la llegada del frío, las hojas secas, los cafés y chocolates calientes y la lectura con una vela encencida.

Primark ha lanzado una nueva líena de pijamas insipirados en "Las chicas Gilmore", la conocida serie que seguía la vida de una madre y su hija. La estética “Gilmore Girls fall” se hizo muy popular. Hablamos de café, suéteres, hojas secas, y todo el ambiente otoñal de Stars Hollow. Y eso es lo que ha estampado la cadena de ropa de bajo coste en sus pijamas.

Las chicas Gilmore marcaron época. La serie original terminó en 2007, y quienes la vieron en su momento ahora son adultos que disfrutan revistándola. Es de esas historias acogedoras y fáciles de seguir que hace que mucha gente la use como serie de compañía. Netflix tiene las siete temporadas de la serie, pero ahora Primark nos invita a dormir con ella.

Las redes sociales ya muestra la obsesión de muchas personas por estos pijamas tan apropiados para esta época del año.

Pijamas de 'Las chicas Gilmore' / / Primark

Primark ha lanzado dos modelos inspirados en la serie. Por un lado, un look completo de corte boyfriend con un acabado muy cálido. El total look cuesta 26 euros, mientras que las piezas separadas de otro pijama son 12 euros la camiseta de mangas cortas con cafés tan Rory y Lorelai, y 16 euros los pantalones tipo boxer.

Primark tiene los pijamas perfectos para acompañarte esta temporada de frío, y lo mejor es que están inspirados en una de nuestras series favoritas: 'Las Chicas Gilmore'. Pero no son las únicas propuestas que encontrarás en la tienda. También hay pijamas de 'El Juego del Calamar', 'Los Sims', 'Buffy', 'Miércoles' y 'Bambi'.