Adiós a la bayeta y al trapo para limpiar: Lidl tiene el aparato que lo hace automático en los muebles y te ahorra tiempo y esfuerzo

LIDL no deja de multiplicar las innovaciones prácticas para el día a día. Y lo menos que se puede decir es que la empresa vuelve a imponerse con un producto inteligente. Ahora ofrece un mini aspirador de mesa que ha sido creado para hacer la limpieza más fácil y rápida.

En el amplio y variado catálogo de LIDL se pueden encontrar artículos que facilitan la vida en el hogar. Este mini aspirador de mesa lo tiene todo. Compacto y ligero, ha sido creado para eliminar el polvo y las migas en cuestión de segundos. Después de comer, basta con pasarlo por la mesa para recuperar una superficie impecable. Su pequeño tamaño lo hace manejable y práctico, especialmente en hogares donde el ritmo de vida no deja mucho tiempo para las tareas domésticas.

Está disponible en dos colores: beige y negro. Estos tonos neutros permiten que el mini aspirador se integre fácilmente en cualquier decoración. Encuentra su lugar en una mesa de comedor, un escritorio o incluso una encimera.

LIDL ha pensado en todo para convertirlo en un compañero discreto pero eficaz. La eficacia no se limita a la aspiración. El mini aspirador de la firma está equipado con un pequeño depósito de polvo con una capacidad de 0,025 litros. El vaciado se realiza en un instante y sin esfuerzo. Las cerdas situadas debajo del aparato optimizan la limpieza. Esto permite capturar incluso las partículas más finas. Este detalle técnico mejora los resultados sin aumentar la dificultad de uso.

En cuanto al funcionamiento, este modelo sigue siendo muy sencillo. De hecho, funciona con dos pilas AA y dispone de un interruptor de encendido/apagado. Sus dimensiones de 8,2 x 8,2 x 6,4 centímetros y su peso de solo 132 gramos lo hacen muy manejable.

LIDL ha querido claramente ofrecer una herramienta eficaz y fácil de manejar para todo el mundo. También es el caso de los niños, que pueden divertirse limpiando su espacio después de la merienda. El precio también es otra ventaja a tener en cuenta.

En promoción, el mini aspirador de mesa se vende por solo 4,99 euros en la página web de la cadena. Un descuento del 16 % refuerza el atractivo de este producto, que ya de por sí es muy competitivo. Una cosa es segura: la empresa sigue sabiendo cómo seducir a los consumidores.

Ten en cuenta que LIDL también ofrece un aspirador antiácaros de 300 W, diseñado para higienizar camas, colchones y tejidos de tapicería. Este aparato está equipado con una lámpara germicida UV y filtros HEPA lavables.

Con sus diferentes funciones, ayuda a reducir la presencia de ácaros y bacterias en el hogar. Este modelo más potente cuesta 32,99 euros, también en la página web de la empresa. Se trata de otro producto que demuestra la voluntad de la marca de cubrir todas las necesidades en materia de limpieza. El mini aspirador de mesa sigue siendo la estrella de esta nueva oferta. Y con razón, ya que su tamaño compacto, su precio reducido y su facilidad de uso lo sitúan en la categoría de los accesorios inteligentes que cambian la vida.

Una vez más, LIDL consigue transformar una tarea cotidiana en un gesto rápido. Ya no es necesario sacar una aspiradora grande para unas pocas migas. Este aparato de bolsillo hace el trabajo sin esfuerzo. Una vez que lo pruebes, ¡no podrás prescindir de él!