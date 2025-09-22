Colas en Lidl por el nuevo producto estrella: cuesta menos de 9 euros y está volando
Ya es el favorito para entrenar y relajarse
Lidl vuelve a sorprender con un lanzamiento que ya está causando sensación: un accesorio sencillo, práctico y muy asequible que promete convertirse en el aliado perfecto para relajarse y entrenar en casa.
Desde ayer, la cadena alemana ha puesto a la venta la esterilla de yoga Crivit, disponible en gris o rosa, por solo 8,99 euros. Una propuesta que está conquistando a quienes buscan cuidar cuerpo y mente sin gastar demasiado.
Con unas medidas de 173 cm de largo, 58 cm de ancho y medio centímetro de grosor, esta esterilla ofrece estabilidad y comodidad gracias a su material de espuma TPE, resistente y de gran durabilidad. Además, cuenta con superficie antideslizante en ambos lados, lo que permite realizar posturas de yoga, pilates o cualquier ejercicio con total seguridad.
Otro de sus puntos fuertes es su ligereza y facilidad de transporte, ya que viene acompañada de una correa con la que se enrolla fácilmente y ocupa muy poco espacio. También es muy sencilla de limpiar: basta con un paño húmedo para dejarla lista para el siguiente entrenamiento.
El éxito de esta novedad reside en que combina todo lo necesario: calidad, comodidad y un precio imbatible. No es de extrañar que muchos clientes ya la consideren uno de los productos estrella de la temporada en Lidl.
