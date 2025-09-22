Corre a Lidl, el producto indispensable para controlar tu salud con un descuento increíble
Una oferta que no podrás dejar escapar
En los supermercados de origen alemán Lidl tienen una destacada oferta de productos de bazar, entre ellos, uno indispensable para controlar tu salud y con un descuento increíble.
Se trata de un tensiómetro de muñeca con medición de la presión arterial y del pulso en la muñeca.
Entre sus características, tiene una tecnología de medición rápida y cómoda durante el inflado, además cuenta con un brazalete para contornos de muñeca de 13,5–21,5 cm.
Su pantalla es clara y de fácil lectura y tiene indicador de riesgo; además de detección de arritmias.
Tiene dos memorias de usuarios con 100 valores de medición cada una.2 x 120 posiciones de memoria, además del cálculo de valor medio, fecha y hora. Asimismo, tiene un mecanismo de desconexión automática.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este tensiómetro de muñeca tiene un precio de 14,99 euros, pero si introduces el código TENSION5 en la web de Lidl, tienes un descuento de 5 euros, con lo que se te queda en menos de 10 euros, todo un chollo.
