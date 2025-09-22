Entre vídeos virales y comentarios entusiasmados en redes sociales, IKEA ha vuelto a dar en el clavo con un mueble que ya es objeto de deseo para quienes viven en casas pequeñas. La firma sueca ha lanzado una estantería que, con un simple movimiento, se transforma en un práctico escritorio. Un invento tan ingenioso como funcional que está a punto de agotarse en tiendas físicas y que triunfa también en su web.

Un dos en uno perfecto para espacios reducidos

Se trata de una versión renovada de la icónica librería BILLY, el bestseller de la marca, ahora con un diseño que esconde mucho más de lo que parece a simple vista. A primera vista es una estantería baja de tres baldas con ruedas, ideal para libros y decoración. Sin embargo, al deslizar las baldas inferiores, aparece un escritorio oculto que convierte el mueble en una solución brillante para quienes necesitan optimizar el espacio en salones, dormitorios o estudios diminutos.

La estantería secreta de IKEA que se convierte en escritorio y arrasa en toda España / Ikea

El mueble que lo cambia todo

En redes sociales, los vídeos mostrando cómo se despliega la mesa han acumulado miles de reproducciones. Clientes sorprendidos no dejan de comentar la versatilidad del diseño: una mesa para estudiar, teletrabajar o incluso tomar un café que desaparece cuando no se necesita, volviendo a ser una estantería elegante y funcional. Todo por 149 euros, un precio que muchos consideran más que razonable para la comodidad y el espacio que ahorra.

Diseño práctico y viral

Fabricada en blanco, con las líneas clásicas y minimalistas de IKEA, esta estantería convertible se adapta a cualquier estilo decorativo. Su éxito ha sido inmediato: quienes ya la tienen en casa aseguran que es una de las compras más prácticas que han hecho en mucho tiempo.

Con este lanzamiento, IKEA vuelve a demostrar que sus muebles no solo son asequibles, sino también capaces de conquistar a toda una generación que busca funcionalidad, estilo y, sobre todo, soluciones para casas cada vez más pequeñas.