Jota Caral / Roberto González

La estantería secreta de IKEA que se convierte en escritorio y arrasa en toda España

Entre vídeos virales y comentarios entusiasmados en redes sociales, IKEA ha vuelto a dar en el clavo con un mueble que ya es objeto de deseo para quienes viven en casas pequeñas. La firma sueca ha lanzado una estantería que, con un simple movimiento, se transforma en un práctico escritorio. Un invento tan ingenioso como funcional que está a punto de agotarse en tiendas físicas y que triunfa también en su web.