Sanidad retira esta popular marca de arroz de todos los supermercados

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en los hogares españoles. Sanidad ha retirado un arroz congelado de todos los supermercados tras detectar la presencia de alérgenos no declarados.

La AESAN (Agencia española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) ha ordenado la retirada del mercado del arroz congelado de la marca Iceland "4 Golden Savoury Rice Steam Bags" debido a la posible presencia de alérgenos (crustáceos, pescado, moluscos y leche) no declarados en la etiqueta. Esto representa un riesgo para personas alérgicas por la falta de información.

Los consumidores que tengan este producto, con fecha de consumo preferente el 16 de noviembre de 2025, deben evitar su consumo y verificar su existencia en sus hogares.

La advertencia proviene de la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido y ha sido comunicada a través de INFOSAN. Afecta a diversas regiones de España donde se distribuye este producto. Es por eso que el organismo, que funciona bajo supervisión del Ministerio de Sanidad español, ha decidido retirar el lote completo de todos los supermercados y puntos de venta. Principalmente, ha sido distribuído en Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía.

La empresa productora, con sede en Bélgica, ha procedido a la eliminación del producto del mercado.