Tres trucos estrella para darle un aire renovado al dormitorio sin gastar de más
Con pequeños detalles estratégicos es posible transformar por completo tu habitación
El secreto está en vestir la cama de acuerdo con la estación del año. Cojines mullidos, mantas y fundas nórdicas en invierno frente a tejidos más frescos y ligeros en verano. Los textiles son capaces de cambiar por completo el ambiente de la habitación y hacerla más cálida o refrescante según la temporada. Si se quiere un plus de estilo, el papel pintado en tonos naturales aporta un toque sofisticado y moderno sin necesidad de grandes reformas.
La iluminación que lo cambia todo
A menudo pasamos por alto las lámparas de las mesitas de noche, pero son un recurso decorativo clave. Cambiar este detalle puede dar un giro radical al dormitorio, permitiendo jugar con diseños más actuales o mantener un estilo clásico y elegante. Una buena lámpara no solo ilumina: también aporta personalidad y crea un rincón acogedor para leer o relajarse antes de dormir.
Detalles que marcan la diferencia
No hace falta gastar grandes cantidades para transformar un espacio. Con unos pocos gestos estratégicos se consigue un resultado sorprendente: textiles adaptados a cada estación, un papel pintado que dé carácter y lámparas que se conviertan en piezas protagonistas. Tres trucos que, como señala la interiorista Pia Capdevila, pueden cambiar por completo la sensación de tu dormitorio y hacerlo mucho más acogedor y actual.
