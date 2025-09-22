Zara Home pone de moda el mueble de nuestros abuelos (y es perfecto para almacenar)
La versión actualizada tiene patas regulables para adaptarse a suelos irregulares
Dicen que todo vuelve y así es. En el mundo de la moda lo vemos constantemente (con las tiendas repeltas de pantalones campana ya hay algunas voces que anuncian el regreso de los pitillo) y en el mundo de la decoración también. El estilo nórdico que inunda las casas de los españoles, en parte, gracias o por culpa de Ikea, está cambiando. Los espacios se vuelven más cálidos. O todo lo contrario: coloridos al máximo.
En este contexto en el que el blanco combiando con tonos madera deja de tener tanto protagonismo llega Zara Home con una pieza única: la alacena con dos puertas como la de nuestros abuelos. Es ese mueble de almacenaje tan polivalente que solía guardar la vajilla de las ocasiones especiales, las copas de vino y los manteles.
La versión moderna de la alacena de Zara Home trae consigo algunos cambios. Es un mueble de líneas depuradas y un tono marrón muy natural. En esta redición del mueble los cristales no dejan ver lo que hay dentro, aunque sí se intuye. También cuenta con patas regulables que permiten que se adapte a suelos ligeramente irregulares, manteniendo siempre su equilibrio
Esta alacena conserva su caracter especial a par que sigue siendo funcional. Cuesta 599 euros y aporta una buena solución de almacenaje para cocinas, salones o comedores.
Zara Home es la línea del Grupo Inditex especializada en decoración y productos para el hogar. Ofrece colecciones de muebles, textiles, vajillas, accesorios y fragancias, con un estilo elegante, contemporáneo y accesible. Sus diseños se inspiran en las últimas tendencias de moda, pero adaptadas al entorno doméstico, buscando crear espacios acogedores y sofisticados. Además, renueva sus colecciones con frecuencia, lo que le permite mantenerse actual y ofrecer propuestas variadas para cada temporada.
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés
- Antiviolencia propone una sanción de 10.000 euros por un detalle del tifo desplegado en la final del play-off ante el Mirandés
- Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: 'Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- El bollo de San Mateo en Oviedo desafía al agua y al viento: 'Hay que venir siempre, haga sol o llueva
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante