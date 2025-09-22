Zara Home pone de moda el mueble de nuestros abuelos (y es perfecto para almacenar)

Dicen que todo vuelve y así es. En el mundo de la moda lo vemos constantemente (con las tiendas repeltas de pantalones campana ya hay algunas voces que anuncian el regreso de los pitillo) y en el mundo de la decoración también. El estilo nórdico que inunda las casas de los españoles, en parte, gracias o por culpa de Ikea, está cambiando. Los espacios se vuelven más cálidos. O todo lo contrario: coloridos al máximo.

En este contexto en el que el blanco combiando con tonos madera deja de tener tanto protagonismo llega Zara Home con una pieza única: la alacena con dos puertas como la de nuestros abuelos. Es ese mueble de almacenaje tan polivalente que solía guardar la vajilla de las ocasiones especiales, las copas de vino y los manteles.

La alacena de Zara Home / Zara Home

La versión moderna de la alacena de Zara Home trae consigo algunos cambios. Es un mueble de líneas depuradas y un tono marrón muy natural. En esta redición del mueble los cristales no dejan ver lo que hay dentro, aunque sí se intuye. También cuenta con patas regulables que permiten que se adapte a suelos ligeramente irregulares, manteniendo siempre su equilibrio

Esta alacena conserva su caracter especial a par que sigue siendo funcional. Cuesta 599 euros y aporta una buena solución de almacenaje para cocinas, salones o comedores.

Zara Home es la línea del Grupo Inditex especializada en decoración y productos para el hogar. Ofrece colecciones de muebles, textiles, vajillas, accesorios y fragancias, con un estilo elegante, contemporáneo y accesible. Sus diseños se inspiran en las últimas tendencias de moda, pero adaptadas al entorno doméstico, buscando crear espacios acogedores y sofisticados. Además, renueva sus colecciones con frecuencia, lo que le permite mantenerse actual y ofrecer propuestas variadas para cada temporada.