Adiós a pagar por Spotify: así es la nueva versión gratuita

Spotify pone la sintonía a la vida de millones de españoles, aunque sea con música aleatoria. Esto está a punto de cambiar. Los usuarios que no pagan por las funciones premium de la plataforma podrán seleccionar la canción concreta que quieren escuchar o les envíen a través de un enlace.

La intención de la plataforma de música es mejorar la experiencia del usuario. También es una apuesta por el mundo del podcast, ya que todo el mundo podrá escuchar el episodio que quiera, una vez más, sin depender del orden aleatorio del algortimo de Spotify. Siguiendo esta línea, como ha compartido la compañía en un comunicado, los usuarios que utilicen la versión gratuita de Spotify también podrán buscar sus temas, discos o podcast favoritos en la plataforma y comenzar a escucharlos automáticamente.

Nuevas listas de música

Los usuarios de la versión gratuita también podrán crear sus propias playlist de canciones, poniendo un título a la lista de reproducción y añadiendo algunas canciones. Esta función pasó a ser exclusiva de las personas que pagaban por la plataforma. Los demás, tenían que conformarse con las listas preestablecidas y con las canciones que marcaban con un corazón y que entraban a formar aprte de una lista de favoritos.

Las creación de listas de música son una de las funciones más demandadas por los usuarios. Es por eso que se abre a todos los que utilcen la plataforma y no solo los que pagan. Además, también podrán diseñar portadas de listas personalizadas en Spotify, una función que hasta el momento solo estaba disponible para los Premium.

Spotify se abre a todo el mundo. Desbloquea funciones. Se equipara a lo que ofrecen competidores como Amazon Music o Youtube Music.

Los usuarios de Spotify Free ganan flexibilidad y una experiencia cercana a la versión Premium. La plataforma firma así la actualización más importante de su historia.