La cadena alemana ha lanzado la Cafetera Espresso Crema 1000 W, un modelo doméstico que combina diseño, potencia y facilidad de uso por tan solo 62,99 €. Disponible desde este lunes, se presenta como la opción ideal para quienes buscan disfrutar de un espresso digno de cafetería sin salir de casa.

La cafetera de Lidl que enloquece a los amantes del café: diseño, espuma perfecta y un precio imbatible / Lidl

Un diseño pensado para la cocina

El modelo destaca por su acabado en color crema, que aporta un toque elegante y sofisticado a cualquier encimera. Sus botones iluminados hacen que su manejo sea muy intuitivo, mientras que el depósito de agua extraíble de 1,35 litros permite preparar varias tazas seguidas sin tener que rellenar constantemente. Incluye además bandeja de goteo con indicador de nivel y rejilla extraíble, para simplificar la limpieza tras cada uso.

La magia de la espuma

La gran sorpresa de esta cafetera es su boquilla de vapor de alta presión giratoria, perfecta para crear una espuma cremosa y consistente, ideal para cappuccinos o lattes. Gracias a sus 15 bares de presión y a su control preciso de la temperatura, cada taza mantiene todo el aroma y sabor del café recién hecho.

Funcionalidad y comodidad en cada taza

El portafiltros con dos insertos de filtro permite preparar una o dos tazas según el momento, y la cuchara 2 en 1 con prensador asegura una extracción uniforme. Con 1100 W de potencia, la cafetera se calienta rápidamente y reduce los tiempos de espera. Como toque final, cuenta con apagado automático para mayor seguridad y comodidad.

Con esta propuesta, Lidl demuestra que la calidad barista también puede ser asequible. Una máquina pensada para transformar la rutina diaria en un ritual de disfrute, con la ventaja de un precio ajustado que la convierte en un auténtico chollo.