Carrefour tiene la estantería más buscada para la cocina: rebajada, con estilo y perfecta para crear tu rincón de desayunos
Promete convertirse en el mueble estrella de la temporada gracias a su diseño práctico
En pleno boom de los desayunadores, Carrefour sorprende con un mueble auxiliar que ya se ha convertido en el favorito de quienes quieren ganar espacio en la cocina sin renunciar al estilo.
El secreto para una cocina ordenada y con estilo
Todos soñamos con una cocina organizada, donde cada cosa tenga su lugar. La realidad, sin embargo, suele ser otra: especias desperdigadas, tazas apiladas y poco espacio para guardar pequeños electrodomésticos. Aquí es donde entra en juego esta estantería auxiliar de Carrefour, que combina diseño y funcionalidad para solucionar el caos en cuestión de minutos.
Una estantería versátil y muy completa
Fabricada en metal y MDF, cuenta con cinco estantes y dos cajones para almacenar de todo: desde botes de alimentos y menaje hasta copas, libros de cocina o electrodomésticos. Su diseño ligero y minimalista encaja en cualquier estilo decorativo, lo que la convierte en un básico atemporal.
Pero lo que realmente ha enamorado a los clientes es su capacidad para transformarse en un práctico desayunador. Con espacio suficiente para colocar la cafetera, el tostador, las tazas y hasta una bandeja con galletas o bizcocho casero, esta pieza se ha ganado el título de imprescindible en cocinas pequeñas.
Medidas que se adaptan a todo tipo de cocinas
Con unas dimensiones de 156 cm de alto, 100 cm de ancho y 30 cm de profundidad, no ocupa demasiado espacio y, a la vez, ofrece una gran capacidad de almacenaje. Además, su mantenimiento es sencillo: basta con pasar un paño húmedo con un poco de detergente suave para dejarla impecable.
Una oportunidad única
La estantería, que ahora se encuentra rebajada en Carrefour, promete convertirse en la compra estrella de este 2025 para quienes buscan ordenar y ganar espacio en la cocina con un toque moderno y práctico.
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- José Luis Fernández Polvorosa oficia su última misa en La Fresneda: 'Os doy las gracias y os pido perdón por haberme aguantado
- Eder Sarabia se fue con los tres puntos y con la camiseta de su debilidad en el Oviedo: “El año pasado intentamos ficharle”
- El médico del HUCA Pablo Avanzas desvela cuánto ejercicio físico se debe hacer al día para prevenir ictus, hipertensión o depresión