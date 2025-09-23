Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico indispensable en la cocina y por un precio de risa
Tiene un increíble descuento
En los supermercados de origen alemán Lidl se están formando colas para hacerse con este pequeño electrodoméstico que es indispensable en la cocina y tiene un precio de risa.
Se trata de una batidora amasadora de 300 watios con 5 niveles de velocidad y botón turbo para batir a mayor potencia.
Entre sus características, tiene dos varillas mezcladoras para montar nata y dos varillas amasadoras para preparar masa de pan o pizza, de acero inoxidable.
También tiene un botón de expulsión para cambiar fácilmente de varillas y un asa ergonómica para un uso cómodo y seguro. Además, las varillas mezcladoras y amasadoras pueden lavarse en el lavavajillas.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta batidora amasadora tiene un precio de venta recomendado de 14,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento increíble del 20 por ciento, con lo que se te queda en 11,99 euros, todo un chollo.
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- José Luis Fernández Polvorosa oficia su última misa en La Fresneda: 'Os doy las gracias y os pido perdón por haberme aguantado
- Eder Sarabia se fue con los tres puntos y con la camiseta de su debilidad en el Oviedo: “El año pasado intentamos ficharle”