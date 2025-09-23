Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico indispensable en la cocina y por un precio de risa

En los supermercados de origen alemán Lidl se están formando colas para hacerse con este pequeño electrodoméstico que es indispensable en la cocina y tiene un precio de risa.

Se trata de una batidora amasadora de 300 watios con 5 niveles de velocidad y botón turbo para batir a mayor potencia.

Batidora amasadora. / Lidl

Entre sus características, tiene dos varillas mezcladoras para montar nata y dos varillas amasadoras para preparar masa de pan o pizza, de acero inoxidable.

También tiene un botón de expulsión para cambiar fácilmente de varillas y un asa ergonómica para un uso cómodo y seguro. Además, las varillas mezcladoras y amasadoras pueden lavarse en el lavavajillas.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta batidora amasadora tiene un precio de venta recomendado de 14,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento increíble del 20 por ciento, con lo que se te queda en 11,99 euros, todo un chollo.