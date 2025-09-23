La idílica casa de campo (de 288 metros cuadrados) que vende un banco en Asturias por menos de 40.000 euros

¿Buscas una casa de campo a precio de ganga? Solvia, el agente inmobiliario del banco BBVA, ofrece en su página web un chalet de casi 300.000 metros cuadrados por menos de 40.000 euros en un idílico concejo asturiano: Santa Eulalia de Oscos. En concreto, se trata de una vivienda de 288 metros cuadrados y su precio es de 34.900 euros. La casa está en estos momentos rebajados, con un descuento del 39%. Antes costaba 57.300 euros.

Tres plantas y tres dormitorios

Esto recoge el anuncio del banco: "Encantadora vivienda unifamiliar aislada ubicada en el idílico municipio de Santa Eulalia de Oscos, en Asturias. Con una superficie de 288 m2, esta residencia ofrece un diseño cuidadosamente planificado y una distribución en tres plantas. En el semisótano, encontramos una amplia cuadra que brinda espacio adicional y posibilidades de almacenamiento. La planta baja cuenta con un baño completo y tres dormitorios, diseñados para ofrecer comodidad y privacidad a sus residentes. En la planta bajo cubierta, se encuentran dos estancias adicionales, que pueden adaptarse según las necesidades individuales, ya sea como áreas de trabajo, estudio o recreación. Esta vivienda unifamiliar se destaca por su encanto y su entorno tranquilo en Santa Eulalia de Oscos, brindando una oportunidad única para disfrutar de la belleza natural y la serenidad de Asturias, combinadas con un espacio habitable generoso y versátil. ¡Una oportunidad perfecta para aquellos que buscan una vida cómoda en un entorno rural con todas las comodidades modernas!".

Un piso en la calle Los Moros

Solvia también ofrece otros chollos en Asturias. Por ejemplo, un piso en la céntrica calle Los Moros de Gijón por solo 33.200 euros. Pero este anuncio tiene truco, puesto que tiene una superficie de 42,32 euros y se trata de un inmueble en situación especial. ¿Esto qué quiere decir? "Que la parte vendedora es propietaria de una participación indivisa del inmueble, no siendo por ello, propietaria del 100% en pleno dominio".

Las condiciones

Dicha participación indivisa, recoge el anuncio, "podría ser objeto de adquisición por parte del resto de copropietarios. El inmueble se transmitirá: como cuerpo cierto y a tanto alzado, como un todo, inseparable, en el estado registral y catastral en el que se encuentre, en el estado físico, calidades, jurídico, urbanístico, administrativo, de licencias, de protección, de conservación y limpieza en el que se encuentre al corriente de Gastos e Impuestos que por Ley corresponda al Vendedor sobre el porcentaje de propiedad que ostenta la parte vendedora, y sin dotación de servicios y suministros.

El adquirente asumirá: la situación física y estado de conservación, la situación urbanística, las discrepancias entre la realidad física y la realidad registral y catastral o en la cabida del Inmueble, la adecuación registral y catastral del inmueble, y los trámites que conlleven la obtención de la Posesión Judicial del Inmueble. "El precio de venta de este inmueble se ha determinado en base a las anteriores circunstancias, que han supuesto un menor valor del mismo, y que deberán ser expresamente aceptadas por el adquirente en la formalización de la transmisión del inmueble. Se recomienda que el comprador obtenga asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra", avisa Solvia.