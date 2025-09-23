Igual que Victoria Beckham, pero con blazer y pantalón de Zara: este el look que ha hecho viral la novia de Mario Casas
La influencer Melyssa Pinto ha conquistado a sus seguidores con una arriesgada americana de cuadros
"Amo esta blazer, aunque creo que vamos a discrepar, ¿no?". Con este mensaje acompaña la influencer Melyssa Pinto, novia del actor Mario Casas, su último vídeo en redes sociales con las novedades y tendencias de Zara. Y para sus sorpresa, la americana, de cuadros y colores llamativos, ha causado sensación entre su millón de seguidores. Incluso algunos apuntan que parece la mismísima Victoria Beckham, todo un referente en la moda y mundialmente conocida por ser la mujer del futbolista David Beckham.
"Estás preciosa!! Y con el pelo recogido y más gafas te pareces a Victoria Beckham!!!", escribe una usuaria. Y no es la única que lo dice. El total look que luce la exconcursante de La Isla de las Tentaciones es mucho más barato del que luciría Victoria Beckham. Es de Zara y consiste en una blazer oversize, tan de moda desde hace años, y unos pantalones cortos y de tiro alto.
Según recoge la página web de Zara, la blazer es fluida con cuello solapa de muescas y manga larga. Cierre frontal cruzado con botones y es de cuadros, de fondo verde y rayas de color rojo y mostaza. Talla más grande de lo normal. En Asturias, el artículo solo está disponible en el centro comercial de Parque Principado, en Siero. Su coste es de 79,95 euros.
Por su parte, el pantalón vale menos de 20 euros. 19,99 para ser exactos. Es un pantalón de tiro alto, con alsos bolsillos de vivo en espalda y detalle de solapa en delantero. Bajo acabado en línea evasé, y cierre frontal con cremallera y gancho metálico. Lo hay disponible en dos colores: en negro y en crudo.
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- José Luis Fernández Polvorosa oficia su última misa en La Fresneda: 'Os doy las gracias y os pido perdón por haberme aguantado
- Eder Sarabia se fue con los tres puntos y con la camiseta de su debilidad en el Oviedo: “El año pasado intentamos ficharle”