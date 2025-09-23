Lidl revoluciona el orden en casa con su nuevo set de organizadores para cajones
Abrir un cajón y encontrarlo todo en su sitio ya es posible gracias al nuevo set de organizadores de Lidl
Todos tenemos ese cajón imposible donde conviven objetos que ni recordamos haber guardado. La desorganización suele deberse más a la falta de método que a la falta de espacio, y justo en eso ha pensado Lidl al presentar su nuevo lanzamiento: un set de bandejas organizadoras que promete devolver la calma a cualquier hogar.
Un set práctico y versátil
El conjunto, disponible en gris o en beige, incluye siete piezas en tres tamaños distintos: cuatro pequeñas, dos medianas y una grande. Con medidas que van desde los 9 x 13 cm hasta los 20 x 28,5 cm, es perfecto para ordenar desde pinzas y maquillaje en el baño, hasta llaves o joyas en el dormitorio.
La gran ventaja es que son combinables y anidables, lo que permite personalizar la distribución de cada cajón y ahorrar espacio cuando no se usen, guardándolas unas dentro de otras.
Material sostenible y funcional
Fabricadas en fieltro 100% reciclado, las bandejas no solo aportan un toque suave y natural, sino que además protegen los objetos delicados de arañazos. Un detalle que convierte al set en una opción práctica, estética y respetuosa con el medio ambiente.
Precio imbatible
Este lanzamiento estará disponible en todas las tiendas físicas de Lidl a partir del viernes 26 de septiembre por tan solo 6,99 euros. Una inversión mínima que puede cambiar por completo la forma de organizar los cajones de casa.
En definitiva, un pequeño gesto que promete acabar con el caos doméstico y que, a buen seguro, se convertirá en otro de los productos estrella de Lidl.
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
- José Luis Fernández Polvorosa oficia su última misa en La Fresneda: 'Os doy las gracias y os pido perdón por haberme aguantado
- Eder Sarabia se fue con los tres puntos y con la camiseta de su debilidad en el Oviedo: “El año pasado intentamos ficharle”
- El médico del HUCA Pablo Avanzas desvela cuánto ejercicio físico se debe hacer al día para prevenir ictus, hipertensión o depresión