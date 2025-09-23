Zara tiene la falda que se va a llevar este otoño: midi y por menos de 30 euros

Este mes, Zara te enamora con una falda imprescindible que debes añadir urgentemente a tu lista de imprescindibles para 2025. Descubre por qué está causando sensación. Siempre a la vanguardia de las tendencias, Zara te invita este otoño a descubrir colecciones tan atrevidas como irresistibles.

No hace falta presentar a este icono de la moda rápida, que se ha consolidado como una referencia ineludible para los apasionados de la moda. Pero también para todos aquellos que quieren renovar su armario cada temporada sin arruinarse.

A Zara no solo se acude por sus precios asequibles, sino sobre todo por su capacidad para captar el espíritu de la época. Al cruzar las puertas de la tienda, tienes la seguridad de adoptar un estilo decididamente actual, sin cometer nunca un paso en falso.

Nunca se queda atrás en cuanto a tendencias y la nueva temporada que comienza lo demuestra una vez más. Desde la reanudación en septiembre, la marca de prêt-à-porter encadena una pieza estrella tras otra. Esta temporada, muchas prendas han llamado la atención. Por ejemplo, ese jersey oversize de mangas anchas que no podía faltar en tu armario. O esos vaqueros tan modernos que te enamoraron...

Otros artículos también están muy solicitados, como la imprescindible gabardina, que vuelve a aparecer en la marca española en varios modelos.

Una de las principales ventajas de la marca son sus precios asequibles. No hace falta romper la hucha para encontrar prendas elegantes y atemporales. Te esperan bonitos hallazgos sin que tu presupuesto se dispare.

Es el caso de esta falda midi con efecto satinado. Perfecta para crear multitud de looks otoñales, este modelo encaja a la perfección con las tendencias del momento. Imposible pasar por alto esta elegante prenda que acaba de llegar a Zara.

De hecho, esta joya seduce inmediatamente gracias a su corte fluido y su cintura alta ajustada que realza todas las siluetas. Compuesto por un 97 % de poliéster y un 3 % de elastano, su tejido ofrece una gran fluidez y una caída impecable que acompaña tus movimientos.

Zara tiene la falda que se va a llevar este otoño: midi y por menos de 30 euros / ©Zara

Además, su largo midi aporta un toque sofisticado, ideal para un «look diario» o una ocasión más especial. Cómoda y favorecedora, esta falda larga combina fácilmente con botines de cuero. Pero también con suéteres cómodos o incluso con una gabardina ligera para un look chic y desenfadado.

Otro punto fuerte de este modelo es el detalle de encaje en el dobladillo, que aporta un bonito toque femenino al conjunto. Esto le da al conjunto una nota de delicadeza romántica.

En la tienda de moda, lo encontrarás en dos colores de tendencia. Está disponible en negro, con un estilo clásico y elegante. O en marrón chocolate, que es EL color de este otoño de 2025.

Por último, su atractivo precio convencerá a las fans de Zara para que se hagan con ella lo antes posible. No te pierdas bajo ningún concepto esta falda por solo 29,95 euros.