Colas en Lidl por un clon de Dyson que pone a temblar a la competencia

La cadena de supermercados ha presentado un nuevo aspirador inalámbrico que aspira a competir con los modelos más reconocidos del mercado.

Se trata del modelo Bosch Readyy’y Serie 2 16V, que opera como dos aparatos en uno: aspiradora de escoba + aspiradora de mano. Pesa apenas 2,6 kg y cuenta con un depósito extraíble para vaciarlo sin mancharse las manos. La batería de iones de litio alcanza una autonomía de hasta 40 minutos con cargo completo, lo cual lo posiciona como una opción muy funcional para viviendas medianas.

Bosch Aspiradora inalámbrica Readyy'y Serie 2 16 V / LIDL

Diseño pensado para la comodidad y el uso diario

El aspirador permite cambiar fácilmente entre modos de potencia, incluye una boquilla motorizada para alfombras y otro cabezal para suelos duros, y tiene articulación para llegar a rincones complicados. Su diseño modular facilita que se convierta en aspiradora de mano con rapidez. Además, tiene la función EasyClean, que permite desmontar y lavar componentes del rodillo y filtro sin herramientas complicadas ni esfuerzo extra.

Lo más llamativo es su precio: 119,99 €, una cifra bastante inferior a la que suelen tener modelos similares de gama alta. Ya está disponible online en la web de Lidl y a partir del próximo viernes también estará en tienda física.

¿Es realmente “el clon de Dyson”?

Existen diferencias técnicas importantes: no dispone de algunas funciones avanzadas exclusivas (como ciertos sistemas de filtrado o motores más sofisticados). No obstante, para su rango de precio, sus prestaciones son notablemente competitivas. Otras versiones tipo “Dyson” económicas ya han salido en Lidl bajo la marca Silvercrest, con motores ciclónicos de 130 W o 160 W, pensadas para usos domésticos sencillos.

Este lanzamiento coloca a Lidl en una posición ambiciosa en el mercado de aspiradores inalámbricos. Sin embargo, la prueba del tiempo será clave: la resistencia de batería, el mantenimiento y la atención posventa determinarán si este “clon” logra consolidarse como una alternativa real y no solo una oferta puntual.