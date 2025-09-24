Ikea se despide del mueble de zapatos con esta solución que ahorra espacio en la entrada o en el pasillo

El desorden en la entrada o el pasillo es un problema al que se enfrentan muchas personas. Una pila de zapatos desordenados puede convertir rápidamente un interior cuidado en una auténtica pesadilla. La empresa IKEA lo sabe bien.

Para acabar con el desorden, IKEA ha decidido poner a la venta un mueble para zapatos del modelo TRONES. Se trata de un modelo que ya ha conquistado a muchos hogares. Hay que decir que la firma ofrece una gama de muebles para guardar zapatos que se adaptan fácilmente a cualquier espacio. La estantería blanca TRONES combina funcionalidad, estética y ahorro de espacio. Por eso, se convierte rápidamente en un elemento indispensable para quienes desean un interior ordenado sin renunciar a la decoración.

El modelo TRONES se creó para responder a las necesidades de la vida cotidiana. Está diseñado en color blanco, que combina fácilmente con todos los estilos de interior, desde los más modernos hasta los más clásicos.

Jota Caral / Roberto González

Su diseño minimalista y depurado permite instalarla en una entrada, un pasillo o incluso un dormitorio, sin recargar nunca el ambiente de la estancia. Es precisamente esta discreción del mueble IKEA, junto con su eficacia, lo que marca la diferencia. Una de las principales ventajas de este mueble es su reducida profundidad. Gracias a sus dimensiones optimizadas, puede instalarse en espacios reducidos sin obstaculizar el paso. De este modo, permite guardar varios pares de zapatos sin resultar molesto.

Pero eso no es todo. El producto IKEA no se limita a los zapatos. También puede albergar accesorios como guantes, bufandas o incluso bolsos ligeros. Se convierte en un mueble multifuncional para una entrada bien organizada.

Su sistema de almacenamiento modular ofrece total libertad de configuración. Puedes apilar varias unidades o alinearlas horizontalmente según el espacio del que dispongas. Esta flexibilidad es ideal para adaptarse a las necesidades cambiantes del hogar. Puedes empezar con dos módulos y, si la familia crece o aumentan los pares de zapatos, solo tienes que añadir más. El conjunto siempre mantendrá un aspecto ordenado y armonioso.

En la parte superior del mueble IKEA, se ha creado un pequeño rincón para colocar los objetos cotidianos. Las llaves, las monedas o el teléfono encuentran naturalmente su lugar en este práctico espacio. Esto evita pérdidas de tiempo por la mañana y hace que la entrada sea aún más funcional.

Este detalle, aunque discreto, añade una dimensión muy útil al conjunto. Es un mueble de IKEA muy fácil de mantener. De hecho, la puerta de cada módulo es extraíble, lo que permite limpiar rápidamente el interior.

Basta con un paño húmedo y jabón suave para devolverle todo su brillo. Se seca rápidamente y listo, sin esfuerzo ni productos agresivos. Con unas dimensiones de 52 cm de ancho, 18 cm de profundidad y 39 cm de alto, cada módulo IKEA tiene las proporciones perfectas para el uso diario.

Se vende en lotes de dos a un precio muy asequible, por lo que este mueble combina economía y eficacia. No es de extrañar, pues, que haya recibido una excelente puntuación de satisfacción por parte de los usuarios. Con un precio de 34,99 euros, es un mueble que cambiará tu vida.

Con una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5, es un artículo que ha seducido a muchos consumidores. Estos últimos han confiado: «Muy práctico para una vivienda pequeña», «Lo recomiendo, he ganado espacio en mi entrada», pero también "¡Perfecto por el precio!".