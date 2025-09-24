La lámpara de Ikea que conquista las mesitas de noche: cálida, chic y por menos de 15 euros
La nueva lámpara Nödmast de Ikea promete convertirse en el accesorio estrella del otoño
Los amantes de la lectura y del buen diseño están de enhorabuena: Ikea ha lanzado una lámpara que promete convertirse en el objeto más deseado de la temporada.
Un flechazo en rosa pastel
Se llama Nödmast, mide apenas 26 centímetros y llega en un delicado tono rosa pastel que enamora a primera vista. Su diseño sencillo pero elegante encaja igual de bien en la mesita de noche que en un rincón del salón, y lo mejor es que es portátil: funciona con pilas, así que puedes moverla de sitio sin complicaciones.
La luz que transforma un espacio
Lo que la hace irresistible es su luz LED cálida y envolvente, perfecta para crear un ambiente acogedor en el dormitorio durante esas noches frías de otoño. Quienes disfrutan leyendo antes de dormir encontrarán en ella la compañera ideal, aunque también se convierte en el detalle perfecto para cualquier estancia que necesite un plus de calidez.
El detalle que marca la diferencia
Como siempre, Ikea ha sabido conquistar con el precio: 14,99 euros. Una cifra más que asequible para quienes buscan renovar su mesita de noche sin renunciar al estilo ni a la comodidad.
En definitiva, la lámpara Nödmast es ese pequeño capricho low cost que se convierte en imprescindible. Y no solo ilumina: también transforma la atmósfera de tu hogar con un encanto especial.
- ¿Asesinaron realmente dos encapuchados al ganadero de Ribadesella? Lo que matiza ahora a la Guardia Civil su cuñada y un posible móvil económico
- La nueva conexión peatonal de Oviedo que el Ayuntamiento considera de 'máxima urgencia
- La inesperada multa que está afectando a los conductores asturianos: el papel que no tienen en regla y se sanciona entre 601 y 3.005 euros
- Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: 'San Mateo fue un éxito, pero organizar diez conciertos en La Ería quizás sean un exceso
- Herido tras estampar su BMW 'nuevo de paquete' contra una grúa en una gasolinera de La Corredoria
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”