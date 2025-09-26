Ni Lidl ni Mercadona: este es el supermercado más barato para hacer la compra en Asturias, según la OCU

Ni Lidl ni Mercadona, el supermercado más barato para hacer la compra en Asturias tiene tiendas en quince localidades de la región. Se trata de Alcampo y junto con Supermercados Dani, Tifer y Family Cash (no presentes en el Principado) son los almacenes más baratos de todo el país. En el lado contrario están Sorli Discau, Supercor y Sánchez Romero, según el estudio anual de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Los más baratos entre los más baratos

Según este estudio, los hipermercados Alcampo del centro comercial de Bonaire, a las afueras de Valencia, en Aldaia, y el Alcampo de Coia en Vigo son los establecimientos más baratos a nivel nacional. Por comunidades, Baleares, Cataluña y el País Vasco son las que tienen la cesta de la compra más cara, mientras que la Comunidad Valenciana es la más barata, seguida de Murcia, Galicia, Extremadura y Andalucía.

Subida de precios

En global, la cesta de la compra se encareció de media un 2,5% en el último año. Sin embargo, la subida no ha sido por igual en todos los supermercados. Y sorprendentemente, Lidl es una de las cadenas que mayores aumentos ha experimentado, con un 6,8%. Por encima se sitúa el Hipercor, con un 7%, atendiendo a los datos de la OCU. En los puestos bajos de la tabla se sitúan dos super asturianos: Masymas, con una subida en los precios de tan solo un 1,4%, y Alimerka, con un 1,8%.

El café, lo que más subió

Las subidas afectan al 61% de los productos de la cesta de la compra, con el café a la cabeza (su incremento fue del 54,1%). Le siguen los plátanos (35,9%), los limones (33%), los huevos tamaño M (29,8%) y el chocolate con leche (28,8%). En el otro lado están el aceite de oliva, que bajó un 53%, el azúcar (un 25,7%) y el zumo de naranja (un 23,7%).

En general, el precio de las frutas y verduras creció media un 8,2%, al tiempo que las carnes lo hicieron en un 7% y los pescados en un 3,4%.

Siero, el concejo más baratos para hacer la compra

Según la organización de consumidores, de las principales localidades de la región, la cesta de la compra más barata está en Siero: 6.109,84 euros al año por habitante. Por detrás están Oviedo (6.123,73 euros), Gijón (6.142,38), Avilés (6.163,34), Langreo (6.187,74) y Mieres (6.209,56).

Un gijonés podría ahorrarse casi 2.000 euros

El estudio de OCU muestra un ahorro medio nacional entre la cesta de la compra del establecimiento más barato y del más caro de 1.132 euros, un 18% del gasto medio anual, que alcanza los 6.259 euros. La OCU señala, sin embargo, que este ahorro no es uniforme, sino que hay grandes diferencias entre ciudades, debidas principalmente a la diversidad y amplitud de la oferta comercial, y no tanto por la existencia de un nivel de precios diferente entre ellas.

Así, por ejemplo, en Gijón un vecino podría ahorrarse hasta 1.956 euros dependiendo del supermercado que elija. La mayor diferencia de precios entre el establecimiento más caro y el más barato se produce en Madrid y llega hasta los 4.270 euros, seguida de localidades cercanas como Alcobendas y Majadahonda con 3.959 euros, Pozuelo de Alarcón con 3.714 euros y, a una distancia mayor, otras como Las Palmas de Gran Canaria, con 2.156 euros, o León con 1.984 euros, frente a ciudades como Lepe (256 euros) o Roquetas de Mar (242 euros), donde apenas hay diferencias entre los precios de los distintos establecimientos.