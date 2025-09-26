La cadena de supermercados sorprende una vez más con un invento que ya se ha convertido en objeto de deseo: una freidora de aire con doble cesta, diseño retro y un precio que parece imposible.

Lidl presenta la freidora de aire retro que arrasa: cocina dos platos a la vez y cuesta menos de 75 € / Lidl

Un invento que parecía ciencia ficción

Hasta ahora, cocinar un menú completo al mismo tiempo en una sola freidora sonaba a imposible. Pero Lidl lo ha hecho realidad con su nueva propuesta: dos cestas independientes que permiten preparar platos distintos sin mezclar sabores. ¿Lo mejor? Puedes sincronizar el final de ambas recetas aunque tengan tiempos diferentes.

Estilo y practicidad en un solo aparato

El electrodoméstico, firmado por Silvercrest, combina un aire vintage en color crema con tecnología punta. Incluye 11 programas preestablecidos para cocinar desde patatas fritas hasta pasteles, y una pantalla Easy-Touch que simplifica todo el proceso. En palabras de quienes ya la han probado: “Es imposible volver atrás después de esto”.

La freidora que cabe en cualquier cocina

Con casi 9 litros de capacidad repartidos en dos compartimentos, es perfecta tanto para familias como para cenas improvisadas con amigos. Además, sus recipientes antiadherentes se limpian con un gesto, y su potencia de 2600 W asegura resultados rápidos y crujientes… sin necesidad de aceite.

El flechazo de la semana en Lidl

Disponible por 74,99 €, esta freidora se ha convertido en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada. Compacta, saludable y con un diseño que roba miradas, promete convertirse en ese gadget imprescindible que transforma la manera de cocinar.