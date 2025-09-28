El pijama de Lidl que todas quieren: bonito, cómodo e ideal para el otoño
Algodón 100 %, cintura elástica y diseño cuidado: así es la propuesta low cost que se convertirá en el uniforme de descanso del otoño
Mañana llega a las tiendas de Lidl un lanzamiento que promete convertirse en el capricho imprescindible de este otoño: el pijama Esmara que, por menos de lo que cuesta un café en una terraza chic, está llamado a ser el uniforme de relax de miles de mujeres.
Una revolución en la ropa de descanso
Cómodo, favorecedor y con un precio casi simbólico (8,99 €), este conjunto aterriza en los lineales como un auténtico objeto de deseo. Disponible en tallas S, M y L, se presenta en dos estilos pensados para todas: rosa con cuello redondo o rojo/crema con escote en V. Ambos modelos incluyen estampados delicados de hojas y flores que aportan un aire femenino y sofisticado incluso en los ratos de sofá.
Más que moda: un guiño responsable
Confeccionado en algodón 100 % puro, el pijama garantiza suavidad y transpirabilidad. Pero no se queda ahí: Lidl apoya el cultivo de algodón en África, un detalle que convierte a esta prenda en un pequeño gesto consciente con el planeta. Además, los estampados cuentan con impresión ecológica, para que dormir bien también signifique soñar en verde.
El secreto de su éxito
Su pantalón con cintura elástica se adapta como un guante, sin apretar ni incomodar, mientras que los acabados hacen que cada lavado mantenga intacta la forma y la suavidad. Apta para la secadora y la plancha, esta prenda está pensada para resistir el ritmo del día a día.
El capricho más buscado del otoño
Lo tiene todo: comodidad, diseño y un precio irresistible. No es de extrañar que ya se hable de colas a primera hora para hacerse con él. Porque si algo sabemos, es que cuando Lidl lanza una joya como esta… ¡Vuela!
