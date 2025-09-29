Si usas agua caliente para eliminar las manchas de sangre, te equivocas: es justo al revés y necesitas hielo

¿Eres de los que usas agua caliente para quitar las manchas de sangre? Pues te equivocas. Hay una forma mucho más rápida y eficaz para hacerlo y es justo al revés, utilizando agua fría y más en concreto hielo. Así lo asegura la experta en limpieza Alicia Martínez (más conocida como @aly_deco_home) en uno de sus últimos vídeos en redes sociales.

El truco para eliminar estas complicadas manchas y que desconocías consiste en poner hielo y agua muy fría sobre la mancha y esperar a que se disuelva el hielo. Con este simple gesto, la mancha, por muy grande que sea, desaparece por completo.

Manchas de sudor

Alicia Martínez comparte otros trucos virales de limpieza, como la mezcla que elimina las manchas de sudor en la axila de las prendas. Lleva tres cucharadas de bicarbonato, una cucharada pequeña de jabón, tres cucharadas grandes de agua oxigenadas y medio limón. "Lo mezclamos todo, lo aplicamos en la mancha amarilla y lo dejamos actuar sobre quince minutos. Frotamos y lavamos. Y tu prenda va a quedar como nueva", asegura.

Limpieza de la lavadora

Más trucos de limpieza, éste ya bastante conocido: utilizar un limón partido a la mitad y pasta de dientes para limpiar la lavadora con un ciclo corto. Con ello, "te sorprenderá lo limpia queda tu lavadora y el olor tan rico que deja".

Elimina el polvo durante días

Alicia Martínez tiene soluciones para todo. También para quitar el polvo de los muebles con una fórmula mágica que lleva una cucharada de aceite de oliva, otra de jabón lavaplatos y otra de vinagre blanco hasta completar el recipiente dispersador. A la mezcla se añade veinte gotas de aceite esencial. "Pulverizamos la mezcla en una bayeta de microfibra y empieza a limpiar los muebles. Va genial para los muebles lacados, incluso si son blancos. El polvo no se adhiere a la superficie por unos días", comenta.

La mampara de la ducha, reluciente

¿Y si la mampara de la ducha está llena de cal? Para eliminar la suciedad, la experta en limpieza y decoración propone otra mezcla: cuatro cucharadas de bicarbonato, tres cucharadas de jabón lavaplatos y dos cucharadas de pasta de dientes. "Con un estropajo que no ralle, vamos a ir dando en círculos a toda la mampara. Luego le vamos a dar con agua caliente y terminamos secando con papel de cocina. El resultado van a ser unos resultado impecables", explica.