Aldi revoluciona la colada con su tendedero compacto y extensible por menos de 5 euros

El nuevo tendedero de Aldi promete acabar con los quebraderos de cabeza a la hora de secar la ropa

Lucía Salazar

Secar la ropa en otoño deja de ser un problema gracias a la última propuesta de Aldi, que combina practicidad, diseño y un precio imbatible.

La cadena alemana lanza este miércoles un tendedero compacto y extensible que promete convertirse en el gran aliado de quienes no disponen de demasiado espacio en casa. Disponible entre el 1 y el 3 de octubre por solo 4,99 euros, este accesorio demuestra que la comodidad no tiene por qué estar reñida con el low cost.

Su diseño versátil es su gran baza: puede colocarse tanto en el radiador, aprovechando el calor para acelerar el secado, como en la barandilla del balcón o la terraza, sin robar metros en el interior. Fabricado en acero inoxidable y polipropileno, garantiza resistencia y durabilidad incluso con el uso diario.

Compacto pero eficaz, este tendedero mide 52 x 52 x 16 cm y cuenta con un área extensible de 3 a 5 metros lineales gracias a un ala desplegable que multiplica el espacio de secado. Además, sus brazos articulados y suspensión ajustable permiten adaptarlo a diferentes grosores de pared o radiador, desde 2 hasta 20 cm.

Una solución perfecta para pisos pequeños o para quienes buscan un accesorio ligero y discreto que desaparezca cuando no se necesita. Con este lanzamiento, Aldi confirma una vez más que la funcionalidad y el estilo también caben en los pequeños detalles del hogar.

