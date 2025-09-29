Aldi revoluciona la colada con su tendedero compacto y extensible por menos de 5 euros
El nuevo tendedero de Aldi promete acabar con los quebraderos de cabeza a la hora de secar la ropa
Secar la ropa en otoño deja de ser un problema gracias a la última propuesta de Aldi, que combina practicidad, diseño y un precio imbatible.
La cadena alemana lanza este miércoles un tendedero compacto y extensible que promete convertirse en el gran aliado de quienes no disponen de demasiado espacio en casa. Disponible entre el 1 y el 3 de octubre por solo 4,99 euros, este accesorio demuestra que la comodidad no tiene por qué estar reñida con el low cost.
Su diseño versátil es su gran baza: puede colocarse tanto en el radiador, aprovechando el calor para acelerar el secado, como en la barandilla del balcón o la terraza, sin robar metros en el interior. Fabricado en acero inoxidable y polipropileno, garantiza resistencia y durabilidad incluso con el uso diario.
Compacto pero eficaz, este tendedero mide 52 x 52 x 16 cm y cuenta con un área extensible de 3 a 5 metros lineales gracias a un ala desplegable que multiplica el espacio de secado. Además, sus brazos articulados y suspensión ajustable permiten adaptarlo a diferentes grosores de pared o radiador, desde 2 hasta 20 cm.
Una solución perfecta para pisos pequeños o para quienes buscan un accesorio ligero y discreto que desaparezca cuando no se necesita. Con este lanzamiento, Aldi confirma una vez más que la funcionalidad y el estilo también caben en los pequeños detalles del hogar.
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil