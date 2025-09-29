Las melenas curly están de enhorabuena: la cadena de perfumerías trae el secreto low cost que promete acabar con el encrespamiento y devolver a los rizos todo su brillo y definición.

Druni revoluciona el cuidado del cabello rizado con el producto que hidrata y define por menos de 7 euros / Druni/Garnier

El paso que faltaba en tu rutina

Quienes tienen rizos lo saben: no basta con un champú hidratante y una crema definidora. El cuidado de este tipo de cabello exige un extra de mimo, y ahí es donde entra el pre-champú, un tratamiento intensivo que se aplica antes del lavado. Su función es doble: aportar una hidratación profunda y preparar la melena para que los productos posteriores sean mucho más efectivos.

El producto estrella de Garnier

Entre todas las opciones, hay un favorito que arrasa en Druni: el Pre-Champú Método Rizos de Garnier Fructis, disponible por solo 6,98 euros. Se aplica antes del lavado, se deja actuar al menos cinco minutos y, desde el primer paso, los rizos comienzan a hidratarse. El resultado: un cabello mucho más nutrido, con menos encrespamiento y una definición de revista.

Ingredientes que marcan la diferencia

El secreto está en su fórmula. El ácido hialurónico rellena los rizos desde dentro, aportando fuerza y elasticidad, mientras que la manteca de karité añade una dosis de ácidos grasos nutritivos que envuelven la fibra capilar en luminosidad. Todo un chute de hidratación y protección que ayuda a mantener los aceites naturales del cabello, consiguiendo rizos jugosos, brillantes y mucho más manejables.

Curly friendly y low cost

Que un producto tan completo cueste menos de 7 euros lo convierte en una auténtica joya para quienes siguen el método curly. Y lo mejor es que no se trata de una moda pasajera, sino de un paso clave que se ha convertido en el secreto de muchas melenas rizadas que ahora brillan más que nunca.