Lidl sorprende con el aparato de lujo low cost que convierte la limpieza en un juego de niños
Compacta, potente y con diseño versátil, la nueva joya de Parkside se perfila como la compra estrella de la semana en Lidl
La cadena alemana arranca la semana con un lanzamiento estrella: una aspiradora portátil que promete hacer del orden y la limpieza una tarea rápida, sencilla y sin esfuerzo.
Un aliado perfecto para el día a día
Lidl vuelve a demostrar por qué sus promociones son las más esperadas. Hoy lunes aterriza en todas sus tiendas la nueva aspiradora de mano recargable Parkside, una herramienta que combina diseño práctico, potencia y un precio irresistible: solo 19,99 euros.
Con 20 V de potencia y un depósito de 650 ml, este aparato se convierte en la opción ideal para quienes buscan limpiar suciedad húmeda o seca sin complicaciones. Su formato ligero y compacto lo hace perfecto para el hogar, el coche o esos rincones imposibles que siempre se resisten.
Limpieza sin esfuerzo
Olvídate de cables que limitan el movimiento. Esta aspiradora funciona de manera portátil y cuenta con un completo set de cuatro boquillas intercambiables que permiten adaptarse a cualquier situación: desde esquinas estrechas hasta superficies más amplias. Eso sí, la batería y el cargador deben adquirirse por separado, como es habitual en la gama Parkside.
Aun así, su autonomía, potencia y capacidad aseguran un rendimiento más que suficiente para sesiones prolongadas, sin necesidad de vaciar el depósito constantemente.
Más novedades en Lidl
El estreno de esta aspiradora llega acompañado de un arsenal de herramientas Parkside: motosierras, cortasetos, atornilladoras y mucho más. Productos pensados para bricolaje y mantenimiento del hogar que, como siempre, destacan por su excelente relación calidad-precio.
La compra estrella de la semana
Una vez más, Lidl convierte la rutina en oportunidad: un electrodoméstico práctico, elegante y asequible que demuestra que la limpieza también puede tener un punto de lujo… y por menos de 20 euros.
