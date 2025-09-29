Ni Stradivarius ni Bershka: Mango tiene el conjunto de moda para las mujeres
Con blazer cruzada y pantalón flare, este total look se posiciona como opción refinada para bodas y eventos para quienes buscan estilo sin exceso
Demi Taneva
Mango incorpora en su línea de eventos un conjunto en blanco —también disponible en negro y azul marino— pensado para mujeres que desean proyectar frescura, seguridad y elegancia. El look está compuesto por dos piezas: una blazer cruzada entallada sin cierres aparentes que aporta fluidez y un pantalón flare de tiro alto que estiliza las piernas sin recurrir a tacones extremos.
Este conjunto funciona tanto en bodas de día como en cócteles o cenas elegantes. Su diseño permite usar las piezas por separado o combinadas, adaptándose al tipo de evento sin perder coherencia estilística.
Mango lo integra dentro de su colección de prendas de evento, alineándose con la tendencia minimalista que ha ganado terreno en los últimos años. Líneas limpias, cortes sobrios y colores neutros son los pilares de esta propuesta.
El conjunto está diseñado para realzar sin forzar: el corte entallado de la blazer y el movimiento del pantalón buscan transmitir modernidad, sin perder elegancia ni caer en excesos que puedan restar naturalidad.
Estilo que no entiende de edad
Este lanzamiento refuerza la idea de que el estilo no tiene fecha de caducidad. Mango demuestra que con diseño inteligente, cortes bien pensados y materiales adecuados se puede crear moda para invitadas que sea actual, favorecedora y atemporal.
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil