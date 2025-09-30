Buenas noticias para los jubilados con dos o más hijos: ya pueden reclamar (y cobrar) el complemento de paternidad en sus pensiones

Tres mil, ocho mil, veinte mil euros... "Ese dinero es tuyo y tiene que ser devuelto", afirma el asesor fiscal José Manuel López en uno de sus últimos vídeos compartidos a través de sus redes sociales. Se refiere al complemento de paternidad para jubilados que tienen dos o más hijos y que podría incrementar las pagas en 50 y 200 euros al mes. Aunque la cuantía depende del número de hijos que hayan tenido y de una serie de requisitos que se deben cumplir. Esto responde a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ha llevado a los abogados del país a presentar un aluvión de reclamaciones, ganando la batalla en los juzgados.

El complemento que aprobó Rajoy

Todo se remonta a 2016 cuando el Gobierno de Rajoy aprobó un complemento de maternidad para las mujeres jubiladas que incrementaba en un 5 por ciento su pensión en caso de haber tenido dos hijos, un diez por ciento si habían tenido tres vástagos y un 15 por ciento por haber dado a luz o adoptado cuatro o más hijos. Con ello, se pretendía acortar la brecha de género en la pensión de jubilación que sufrían las mujeres, que por el hecho de haber sido madres habían tenido que dejar de trabajar.

Una cuestión de igualdad

Se planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluyó, en diciembre de 2019, que la directiva comunitaria 79l7 del Consejo de Europa, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debía interpretarse en el sentido de establecer el derecho de los hombres a cobrar también el complemento por paternidad, y que se oponía a las distinciones que hacía la norma española entre mujeres y hombres.

Fue un tribunal murciano, en julio de 2020, el primero en reconocer ese complemento de paternidad a un jubilado de la región. Desde entonces, el número de reclamaciones y sentencias se han multiplicado.

Entre 2016 y 2021

¿Quién puede solicitar este complemento? Los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021. Así lo explica el asesor fiscal José Manuel López: "Tenemos miles de euros que son tuyos y si no los reclamas, no te los devolverán. Es el complemento de paternidad para pensionistas y es sencillo de explicar. Si entre 2016 y 2021 empezaste a cobrar una pensión por jubilación, que es la más común, o por incapacidad o viudedad, y además tienes dos o más hijos, te corresponde. Puedes reclamarlo".

"Por supuesto, tienes que ser hombre", continúa, "porque lo que se reclama es que a las mujeres ya se les pagó y a los hombres se les negó, lo cual es discriminatorio. Y si ya lo reclamaste y te lo denegaron, además de poder recuperar el complemento de paternidad, podrías obtener una indemnización".