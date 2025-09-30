Colas en Lidl en busca de la nueva cafetera retro que se vende a menos de 25 euros
El nuevo modelo de estilo vintage, con bomba de presión y funciones modernas como apagado automático, promete convertirse en uno de los electrodomésticos estrella de la temporada
Demi Taneva
La cafetera retro crema de Lidl combina estética antigua con prestaciones modernas. Su línea evoca modelos clásicos, pero incorpora elementos útiles como botón iluminado, depósito extraíble y paleta de goteo desmontable. Está disponible en color crema, lo que le da un aire elegante que combina bien con distintos estilos de cocina.
La cafetera tiene una potencia de 1.000 W y una presión de bomba de 15 bares. Incluye además dos insertos de filtro —para una o dos tazas—, jarra de cristal, y sistema de goteo fácil de limpiar. Cuenta con apagado automático para evitar consumos innecesarios si olvidas desligar el equipo. El depósito de agua es extraíble, lo que facilita rellenarlo y limpiarlo sin complicaciones.
Precio y disponibilidad
Su precio es de 22,99 €, lo que en relación calidad-precio la convierte en una opción muy accesible frente a cafeteras similares del mercado. Ya está disponible en la web oficial de Lidl en la sección de pequeños electrodomésticos.
Ventajas frente a modelos convencionales
En comparación con modelos más clásicos o industriales, esta cafetera retro ofrece una combinación de estética y funcionalidad. No es tan sofisticada como algunas automáticas de gama alta, pero por su precio y rendimiento resulta ideal para quienes quieren un café de calidad en casa sin gastar demasiado. Además, el estilo retro la convierte no solo en aparato utilitario, sino en elemento decorativo.
Muchos usuarios esperan que el stock se agote pronto, pero para quienes se queden sin esta versión crema, ya se rumorea que Lidl ofrecerá el mismo modelo en negro y rojo en fechas próximas.
