Despiden a un trabajador de Lidl por llegar una hora tarde al supermercado y hablar por el móvil

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado el despido disciplinario de un trabajador de Lidl en Tenerife que acumuló varios retrasos en su horario de entrada. Tal y como señalaron desde la propia empresa de distribución de alimentación la actitud del empleado acabó afectando al funcionamiento del almacén donde trabajaba como carretillero. La Sala de lo Social, en sentencia que se dio a conocer el pasado verano, ha rechazado el recurso interpuesto por los abogados del empleado y ha confirmado la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife.

El caso se remonta a mayo del año 2022. FUe entonces cuando la empresa Lidl Supermercados notificó a su trabajador la extinción del contrato laboral por causas disciplinarias. En la carta de despido que le hicieron llegar al empleado en tiempo y forma, la empresa alegaba impuntualidad reiterada, incluyendo un retraso acumulado de 77 minutos en menos de un mes. También constaba una sanción anterior, en abril de ese mismo año, por utilizar el teléfono móvil durante su jornada mientras operaba un toro mecánico en una cámara de chocolate, lo que fue considerado una infracción leve.

Durante el juicio, la empresa acreditó que los retrasos impactaban directamente en la cadena de trabajo del almacén, donde cada operario funciona como un eslabón cuyo incumplimiento afecta a todo el proceso logístico. Los testigos que se presentaron en el momento del proceso judicial indicaron que los retrasos del demandante provocaban, de hecho, una sobrecarga en sus compañeros y podían demorar pedidos destinados a tienda. Aunque el trabajador intentó justificar las demoras por motivos como el tráfico o haberse quedado dormido, el tribunal valoró que no existía justificación suficiente para alterar la sanción impuesta.

La defensa del trabajador sostuvo que existía un pacto tácito de compensación horaria entre las partes y que nunca había sido sancionado formalmente por los retrasos, además de aportar cuadrantes horarios y registros de fichajes. No obstante, el tribunal consideró irrelevante dicha alegación, al no alterar los hechos ya valorados ni desvirtuar la motivación del despido.

El recurso se sustentaba en una revisión fáctica de los hechos probados, pero no incorporaba una fundamentación jurídica que plantease una infracción normativa. Por este motivo, la Sala rechazó los dos motivos de revisión propuestos, al considerar que no afectaban de forma sustancial al fallo y que no se aportaban elementos nuevos que permitieran modificar la decisión previa. Además, criticó que no se formulara un motivo de censura jurídica que permitiera discutir el contenido jurídico del fallo inicial.

La sentencia ahora confirmada había declarado procedente la extinción del contrato desde el 26 de mayo de 2022 y absolvía a Lidl y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de las pretensiones del trabajador. El fallo del Tribunal Superior de Justicia no es firme, y contra él cabe recurso de casación para unificación de doctrina