La empresa que se encuentra detrás de la cerveza de marca blanca que venden en Carrefour

La cerveza crece como la espuma. Cada español se bebe dos cervezas a la semana de media, a pesar de los abstemios. Ya se destaca como la reina absoluta de las bebidas alcohólicas, teniendo en cuenta que la cerveza sin alcohol ha escalado hasta el 13% de todo el consumo. Pero no está exenta del IPC. Los precios han ido subiendo en los últimos meses y eso hace que cada vez menos gente pueda pagar primeras marcas. De ahí que desde hace meses hayan surgido con fuerza alternativas como las marcas blancas. Se trata de productos que fabrican empresas de primer nivel pero que no le ponen el nombre de su marca principal, sino que lo "rotulan" como si fueran del propio supermercado.

Las marcas blancas fueron muy populares en los años 90 en España. Los supermercados se llenaron de ellas Sin embargo la bonanza económica que vino posteriormente hizo que perdieran vigencia. No en vano casi nadie quería una de estas marcas pudiendo optar por las "originales". Sin embargo en la economía (como en la vida) casi todo es cíclcico así que las marcas blancas volvieron a llenar las estanterías y los carros de la compra en cuanto se empezaron a notar los efectos de la crisis económica del año 2008 después del estellido de la burbuja inmobiliaria.

La industria cervecera patria está escalando hacia el cielo, con un aumento de las exportaciones de nada menos del 37% en el último trienio. Somos el segundo país del mundo bebedor de cerveza. Producimos 41 millones de hectolitros. En Europa solo nos gana Alemania.

Dos cevezas / Freepik

La cerveza representa ya entre el 25% y el 40% de la facturación de los bares. Da trabajo a 450.000 personas y los ingresos fiscales fueron de 5.840 millones de euros en 2021 (incremento del 24% sobre el año anterior).

Cerveza holandesa

Miles de personas optan por comprar cervezas de marca blanca o réplicas, puesto que son más baratas. Uno de los supermercados que más vende este tipo de productos es Carrefour. Generan réplicas de las modalidades de la marca más vendida en España en el sector Horeca (Mahou) y del resto de líderes en su modalidad como Corona o Voll-Damm. Así, el usuario tiene en el mercado la oportunidad de adquirir una copia de marca blanca de su cerveza favorita a un precio menor. La más barata (0,23€ por unidad) es la marca holandesa.

Cabe destacar que la cadena de supermercados francesa comparte proveedor con Mercadona, la valenciana Font Salem (Grupo Damm). Además, trabaja con otras dos cerveceras francesas: Brasserie de Saint-Omer, Bavaria NV y Sasu Brasserie Licorne.