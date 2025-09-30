HBO Max te va a subir (otra vez) el precio de tu suscripción aunque tengas la oferta del 50 por ciento

HBO Max vuelve a subir el precio de sus tairfas en España. Y lo hace dentro de un cambio en los términos y condiciones del servicio que, aseguran, van a mejorar la calidad de su plataforma (que ha vivido muchos cambios incluso de nombre en los últimos meses). Las nuevas condiciones han sido anunciadas en un correo electrónico a todos los suscriptores en el que contestan a algunas de las preguntas que más se hacen quienes tienen contratado el servicio (sobre todo los que se habían acogido a la oferta del 50 por ciento para toda la vida) y que te vamos a reproducir a continuación.

¿Cuándo se va a subir el precio de la tarifa de HBO Max?

En principio, y según se señala dentro de la nota emitida por la compañía, el precio se va a subir en la próxima fecha de facturación o después del 23 de octubre de 2025. Los que tenían la oferta del 50 por ciento para toda la vida pasarán a pagar 5,49 euros al mes.

¿Por qué se sube el precio?

Tal y como indican desde la compañía: "Estamos incrementando el precio a la luz de los costes de adquisiciones, creación de contenido y desarrollo de producto, para permitirnos seguir invirtiendo en el contenido de calidad y en la experiencia de producto que nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes".