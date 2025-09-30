Si pensabas que renovar la decoración de tu casa implicaba gastar una fortuna, IKEA viene a demostrar lo contrario. Entre sus últimas novedades hemos encontrado una auténtica joya: una lámpara de diseño con aires retro que no solo sigue la tendencia del otoño, sino que también se convierte en la pieza estrella de cualquier estancia por solo 69,99 euros.

Ikea sorprende con la lámpara retro que arrasa este otoño: diseño exclusivo por menos de 70 euros / Ikea

Un flechazo decorativo

Basta con verla para entender por qué está conquistando a todos. Su acabado cromado, su aire retrofuturista inspirado en los años 60 y la versatilidad de sus tres pantallas giratorias la convierten en ese accesorio capaz de transformar una estancia entera sin necesidad de mover ni un mueble. Es como ese collar llamativo que eleva un look sencillo: pura magia decorativa.

BACKSTÖRN, la lámpara que lo tiene todo

Su nombre es BACKSTÖRN y ya está en boca de todos los amantes del diseño. Con su estructura de aluminio mate y toques cromados, encaja tanto en un salón sofisticado como en un comedor minimalista. Su mando lateral permite regular la intensidad de la luz: perfecta para una cena íntima, una tarde de relax o una sesión de trabajo en la mesa del comedor.

La pieza que cambiará tu casa

Colócala sobre una isla de cocina, en un rincón de lectura o presidiendo la mesa del comedor: donde la pongas, atraerá todas las miradas. Es funcional, escenográfica y, sobre todo, asequible, convirtiéndose en el aliado ideal para quienes buscan estilo sin dejar temblando la cartera.

Con esta lámpara, IKEA vuelve a confirmar que el diseño, la calidad y las tendencias no están reñidos con el precio. Y lo mejor: será difícil que tu casa vuelva a pasar desapercibida.