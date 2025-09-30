Lidl sorprende con la herramienta low cost que hará magia en tu hogar: solo 29,99 €

El bricolaje nunca había sido tan fácil ni tan accesible. La cadena alemana ha vuelto a revolucionar los pasillos de su sección de hogar con una herramienta pensada para transformar cualquier rincón sin dejar la cartera temblando.

El protagonista de esta semana es el Martillo perforador recargable 20 V de la serie PARKSIDE X 20 V Team, que ya está disponible en Lidl por tan solo 29,99 euros (eso sí, la batería y el cargador se venden aparte). Una ganga que promete enamorar tanto a los aficionados como a quienes ya dominan el mundo de las reformas caseras.

Potencia y comodidad en tus manos

Este martillo perforador combina versatilidad y precisión en un solo aparato. Cuenta con dos modos de uso: perforar con percusión o atornillar, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para trabajos en madera y mampostería. Además, su control continuo de velocidad y la posibilidad de girar tanto a la derecha como a la izquierda facilitan todo tipo de tareas, desde las más sencillas hasta las más exigentes.

La luz LED integrada es otro de sus grandes aliados, iluminando incluso las esquinas más oscuras, mientras que su empuñadura antideslizante asegura comodidad y seguridad en sesiones largas de trabajo.

Compacto, práctico y lleno de extras

Con un peso de apenas 2,5 kilos, la herramienta se presenta en un maletín resistente que incluye cuatro brocas SDS-Plus de diferentes tamaños (5, 6, 8 y 10 mm) y un tubo de grasa lubricante para mantenerla siempre a punto. Sus prestaciones técnicas impresionan: hasta 5000 impactos por minuto y perforaciones en mampostería de hasta 10 mm.

Además, es compatible con todas las baterías de la serie PARKSIDE X 20 V Team, lo que multiplica las posibilidades si ya tienes otros dispositivos de esta gama.

Una oportunidad que vuela

Con estas características y su precio low cost, no sorprende que esta herramienta se haya convertido en objeto de deseo para los amantes del bricolaje. Y es que Lidl lo ha vuelto a hacer: ha lanzado una de esas ofertas que desaparecen en cuestión de días.

Porque sí, renovar tu casa, montar muebles o incluso hacer pequeñas reformas ahora es mucho más sencillo… y barato.