Netflix alerta: si no compruebas tus conexiones te pueden estar robando la cuenta

El ocio no ha sido el mismo desde que llegaron las grandes plataformas de pago por contenidos. Quién más quién menos ya todos disfrutamos en casa de servicios como Netflix, HBO o Prime Video. Es por esto que cualquier cambio que introduzca una plataforma de vídeo bajo demanda nos interesa.

Hace ya varios meses Netflix decidió cortar el grifo de las personas que comparten cuenta. Se acabó. Ya no valía lo de que uno pagara y cinco personas se conectaran al mismo perfil para ver su serie o su película favorita. Se introdujeron nuevas tarifas y se cambió el modo de ver la plataforma para siempre.

El caso es que aún a día de hoy se siguen produciendo fraudes. ¿Nunca te has dejado Netflix abierto en una casa rural o en un hotel? Pues ten cuidado porque puede haber alguien aprovechándose de tus claves.

Logo Netflix / ShutterStock

Solventarlo es bastante fácil. Lo primero que tienes que hacer es entrar en la página web de Netflix (a ser posible desde un pc o en versión navegador y no en la aplicación) y comprobar qué dispositivos se conectaron a tu cuenta y el lugar desde el que lo hicieron. Esto puede ser muy útil pero tambioén te puede llevar a sorpresas. Ojo: no todas las localidades son exactas en España porque las direcciones IP a veces pueden estar alojadas lejos de donde estaban viendo la serie usando tu cuenta de Netflix.

Si has detectado algún uso fraudulento solo tienes que cerrar sesión en todos los dispositivos (hay un botón que te lo facilita) y volver a iniciarla en los de confianza. Si te sientes más seguro puedes, incluso, cambiar la contraseña.