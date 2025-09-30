Zara cumple medio siglo y lo celebra por todo lo alto con una colección única en la que el arte, la moda y la decoración se dan la mano. Entre los nombres de lujo que participan —Pedro Almodóvar, Annie Leibovitz, Norman Foster, Kate Moss o Naomi Campbell— destaca la aportación más kitsch y atrevida de Rosalía: un sofá peludo, mullido y de estética cosy que promete convertirse en el objeto de deseo de los amantes del diseño más rompedor.

Rosalía sorprende con un sofá peludo en su colaboración para Zara Home: la pieza más ‘cosy’ del 50º aniversario de la firma / Zara

La artista catalana ha querido aportar su sello personal a esta edición limitada de 50 piezas que fusionan música, moda y decoración. Y lo ha hecho con un mueble que invita a perderse en él, un sofá tan suave y extravagante que cuesta reconocerlo a simple vista, pero que en cuanto se descubre su función, resulta irresistible.

Más allá del sofá de Rosalía, la colección del aniversario incluye desde camisas que recorren los carteles de la filmografía de Almodóvar, hasta vestidos impactantes firmados por Naomi Campbell o chaquetas diseñadas por grandes fotógrafos y estilistas. Todo ello en una edición efímera que se podrá ver primero en una pop up exclusiva en la Semana de la Moda de París, del 2 al 5 de octubre, antes de llegar a tiendas seleccionadas y a zara.com a partir del día 6.

Según Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, cada creador ha sido elegido por ser un referente en su campo: “Su imaginación, innovación e integridad representan el espíritu de Zara”. Además, la iniciativa tiene un fin solidario: todos los beneficios de la venta irán destinados a Women’s Earth Alliance, organización que empodera a mujeres líderes en la lucha por el medioambiente.

Un aniversario cargado de estilo, compromiso y, cómo no, con Rosalía como protagonista indiscutible gracias a su sofá peludo que ya está dando mucho que hablar.