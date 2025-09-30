La tienda de Amancio Ortega que vende disfraces de Halloween como si fuesen cosidos en casa, pero a precio de "chino"

Disfraces de alta costura de brujas, diablos y esqueletos, pero a precio de chino. Eso es lo que vende Zara Home con la vista puesta en la celebración de Halloween, que tendrá lugar el próximo puente de Todos los Santos, el viernes 31 de octubre. La cadena de tiendas de Amancio Ortega ha lanzado una edición especial de disfraces que meten miedo pensando en los más pequeños de la casa.

Con todo tipo de complementos

A los conjuntos no les falta detalle ni complementos: pinzas para el pelo, zapatos, bolsos con forma de calabaza o gato negro, diademas con arañas... Zara Home vende incluso artículos para el hogar y hacer aún más completa esta celebración ya muy extendida en España. Platos, tazas... Y hasta manteles y guirnaldas con forma de tela de araña.

Dos disfraces de Halloween de Zara Home / Zara Home

Pese a su diseño cuidado, los precios no se alejan mucho de los que se pueden encontrar en las tiendas de los chinos. Un ejemplo: un disfraz de diablo compuesto por capa con capucha y cuernos, y mono de terciopelo con cierre de contacto y cola en la parte trasera por un precio de 25,99 euros. Zara Home también vende un vestido de bruja que parece cosido a mano por 25,99. Para los que quieran el look completo, hay sombrero y una preciosa capa de terciopelo.

Un esqueleto que se ilumina en la oscuridad

Para los niños, Zara Home vende un disfraz de esqueleto que se ilumina en la noche con un precio de 22,99 euros. Como en los ejemplos anteriores, también tiene complementos: un antifaz y guantes para las manos.

No es la primera vez que Zara Home lanza una línea de ropa dedicada en exclusiva a Halloween y su éxito es rotundo.