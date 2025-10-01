Ni Mango ni Bershka: Los zuecos virales que arrasan en redes están en Zara (y por menos de 30 euros)
Con forro interior térmico y diseño tipo clogs, estos zuecos ya se han convertido en la opción favorita para el otoño, combinando comodidad y estilo asequible
Demi Taneva
Con la llegada del frío, Zara ha lanzado un modelo de zueco que rápidamente se volvió viral en redes por su capacidad para proteger del frío sin perder estilo. Estos zuecos se ofrecen por menos de 30 €, lo que los convierte en una alternativa muy atractiva para quienes quieren una prenda funcional y de moda.
Lo que ha impulsado su éxito no es solo el precio. Están forrados con un material térmico que ayuda a aislar el pie del frío exterior. Además, mantienen la estructura clásica tipo clog o zueco, con talón abierto, suela rígida y diseño simple que permite combinarlos fácilmente.
Estos zuecos son ideales para interiores, salidas rápidas o incluso para caminar por ciudad en días frescos. Su diseño permite usarlos con calcetines gruesos o normales, y su forma les da un punto cómodo sin perder presencia estilística.
Comparativa con versiones anteriores
Zara ya es conocida por versiones anteriores de zuecos que fueron populares en temporadas pasadas. Por ejemplo, versiones de piel con forro interior y hebilla en la parte superior han circulado como tendencias de estilo casual. Pero esta propuesta destaca por ajustar precio, confort y estética.
Precio accesible y estrategia low cost
El precio menor de 30 € es una de las claves de su viralidad. Zara posiciona el producto en la sección de niños, pero se vende hasta la talla 40, lo que permite que muchas personas puedan renovar su calzado de transición sin gran desembolso. Este tipo de estrategia low cost, con productos “tendencia relámpago”, suele generar rotación rápida y que se agoten existencias pronto.
