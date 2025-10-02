Primeras marcas con descuentos de hasta el 70%: así funciona el outlet online de El Corte Inglés que no sabías ni que existía

Barbour, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, New Balance, Raph Lauren, Nike, Gap... Todo primeras marcas y todas tienen grandes descuentos, de hasta el 70%. Así es la tienda outlet online de El Corte Inglés que no sabías ni que existía.

En ella puedes encontrar una chaqueta acolchada para hombre de Barbour por 59 euros (antes constaba 199), una cazadora de Hugo Boss por 174 (antes 349), unos vaqueros de mujer de Pepe Jeans por 31 (antes 79,90), una camiseta de manga larga de Nike por 22 (antes 44,99) o un abrigo de Pierre Cardin por 109 (antes 299,95).

Además de las tiendas outlet físicas, El Corte Inglés tiene una gran tienda online llamada Primeriti. Es una web, como la compañía define, de ventas flash. Para comprar es condición necesaria registrarse (es totalmente gratuito y no tiene ningún compromiso) y las ventas tienen una duración limitada: entre 2 y 7 días o hasta agotar existencias.

Por ejemplo, ahora mismo las promociones de Barbour, Pepe Jeans o Mirto están vigentes hasta el próximo 9 de octubre. Es ropa de otras temporadas que ahora se venden a precios de chollo o que presentan taras.

Imagen de la campaña de otoño de 'El Corte Inglés'. / El Corte Inglés

Colección otoño-invierno

La nueva colección de otoño-invierno ya está lanzada y las renovaciones de marcas y de artículos es constante. No solo hay ropa (también de niños), sino también de calzado, hogar, electrodomésticos... Desde Primeriti envían de forma semanal o diaria un aviso en forma de newsletter a sus suscriptores informando de las nuevas ventas. Los interesados pueden suscribirse aquí.

Los productos permanecen en venta de 2 a 7 días, durante los cuales recogen todos los pedidos realizados para preparar los envíos.

¿Admite devoluciones?

El cliente dispone de un plazo de 14 días naturales desde el momento de recepción de los artículos para notificar la devolución del pedido. Se puede gestionar de forma rápida y sencilla en la web de Primeriti, desplegando el menú y pinchando en el historial de pedidos/ botón devolución.