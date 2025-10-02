Dar calidez a cualquier estancia de tu casa sin renunciar al diseño y además, a buen precio. Es la nueva propuesta de Lefties. La tienda perteneciente al Grupo Inditex, lanzaba hace unos mese su nueva línea de decoración y hogar. Una nueva estrategia de la marca con sede en Galicia para conquistar un segmento en el mundo "deco" pero en versión low cost, alejada de Zara Home, que siempre suele contar con productos a precios algo más elevados.

Esta vez, si estás pensando iluminar una habitación, una sala de estar o un espacio de lectura, tu opción es una lámpara de luz LED que se carga por USB.

Táctil, LED y por menos de 15 euros: la lámpara de diseño y low cost que puedes encontrar en Lefties / Lefties

Disponible en dos colores, dorado y plata, este accesorio de Energy System cuenta con un botón en la base de encendido y apagado. Incluye un cable USB para la carga y se controla de forma táctil.

Además, la carga se realiza mediante USB tipo C y luz led con 3 tipos de luz: cálida, neutra y fría. En cuanto la duración de la batería: tiene una autonomía de 6 horas con brillo máximo.

Y lo mejor de todo no son solo sus tres tipos de luz para crear diferentes ambientes, sino su precio, ya que puede ser tuya por solo 12,99 euros.

Ventajas de las luces LED

El LED y sus luces LED por sus enormes ventajas, son en la actualidad nuestra mejor opción de futuro inmediato en materia de iluminación. Mantienen entre el 70% de su flujo luminoso original durante 50.000 horas, muchísimo más tiempo que las luces convencionales. El uso del efecto LED se está extendiendo por ese motivo. Y no sólo para iluminar, sino también para ambientar y decorar el interior y exterior de los hogares y lugares más inimaginables como las piscinas y fuentes. Incluso se esta extendiendo su uso a los semáforos y otros indicadores visuales que nos podemos encontrar por la calle.