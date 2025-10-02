Ni Temu, ni Shein: llega a España la nueva tienda "low cost" de Amazon con productos a precio de saldo

Que tiemble Shein, Temu o Aliexpress porque Amazon quiere entrar en el comercio electrónico low cost. Llega a España Amazon Haul, una pestaña con un amplio catálodo de productos que no superan los 20 euros. Precios imbatibles, envíos gratis (a partir de 15 euros) y el empaque de seguir comprando en Amazon son las tres bazas de la platafroma de Jeff Bezos para comerle la tostada a las compañías chinas.

Amazon Haul reúne cientos de millones de artículos en más de 30 categorías, desde moda hasta hogar y estilo de vida, y los precios se mueven alrededor de los 10 euros. Basta con cambiar de pestaña en la parte superior de la aplicación para acceder a "Haul" y comprobar que los precios son muy bajos. Hay productos, por ejemplo, a un euro.

Al pasar a este apartado cambia la estética de la aplicación y el carrito, las búsquedas o la pasarela de pagos cambia. Sin embargo, sí bebe de la logística de Amazon para la logística y la garantía. El plazo máximo de entrega de esta sección dentro de Amazon es de dos semanas, bastante superior a lo que están acostumbrados los clientes de Prime, pero mejor que los 14 o 20 días de sus competidores.

El aspecto de Amazon Haul / Amazon

"En Amazon, innovamos cada día para responder a lo que los clientes quieren y necesitan; y sabemos que encontrar buenos productos a precios muy bajos es importante para nuestros clientes", sostiene la directora general de Amazon en España, Ruth Díaz.

Todos los productos en Haul cuentan con las verificaciones necesarias de Amazon. En el caso de no estar conformes tiene una polícita de devolución igual que la plataforma matriz: si un cliente desea devolver un artículo, puede hacerlo de forma gratuita si lo solicita dentro de los 15 días posteriores a la recepción.

Amazon recalca que todos los artículos cumplen con las normativas europeas y pasan sus verificaciones internas por lo que, en este sentido, se marca un tanto con respecto a sus competidores.

¿Qué se puede comprar en Amazon Haul?

El primer artículo que sale en mi perfil al cambiar de pesataña a Amazon Haul es un cárdigan de manga tres cuartos por 4,88 euros. De un vistazo aparecen muchas prendas de ropa que no sobrepasan los 10 euros. Pero hay más. Esas ventosas que van en la parte trasera del móvil para pegarlo a cualquier superficie están a 2,89 euros y una correa de silicona para un reloj inteligente, 1.45 euros.

Los precios son parecidos a los que se pueden ver en las tiendas chincas. Habrá que ver si las calidades de los productos de Amazon Haul superan a los de la competencia y se convierte en el "Todo a 100" electrónico de los españoles.