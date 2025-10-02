Así es la tienda de ropa "low cost" que viene a desbancar a Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara pero más barato que Primark

A Primark, Lefties (la cadena "low cost" de Amancio Ortega) y Pepco les ha salido un potente competidor. Se trata de una cadena de ropa, complementos y decoración alemana que ha llegado a España con la intención de expandirse, como ya ha hecho en otros países de Europa. Se llama KiK y pone al cliente en el centro de su estrategia. Su nombre es una declaración de intentiones: "KiK" (Der Kunde ist König) significa 'El cliente es el rey'. Prometen vestir a sus clientes de pies a cabeza por 30 euros.

En Alemania tiene más de 2.500 tiendas y en España su crecimiento es meteórico. Su primera tienda en nuestro país la abrió en Sevilla y fue un auténtico éxito. Desde que abrió la primera tienda en 2022 ha continuado con su expansión con más locales en Madrid, Andalucía y la zona levantina. En 25 años ha llegado a 14 países. "Nuestros precios bajos son especialmente apreciados por las familias, las madres o padres jóvenes y los clientes orientados al precio", aseguran desde la compañía.

Un conjunto por 30 euros

Vestirse por poco dinero es su máxima. Las tiendas de kiK tiene un concepto muy similar al de Primark ya que ofrecen ropa para el día a día y para toda la famila a precios asequibles. Además, también tienen un apartado de complementos, belleza, decoración o juguetes. Y todo sin superar ningún artículo los 20 euros.

Su filosofía está presente en sus redes sociales, donde comparten conjuntos completos y el precio. Por ejemplo, proponen unas botas de color beige (15.99 euros), con unos jeans de cinco bolsillo (12.99 euros) y un cárdigan en color verde (12.99 euros).

Barato, pero sostenible

La cadena alemana defiende que ofrecer un producto barato no es incompatible con ser sostenible y respetar las normas sociales y ecológicas. "En los últimos años ya hemos iniciado numerosos proyectos para preservar recursos. Ya sea la conversión a la iluminación LED de bajo consumo, el cambio de bolsas de plástico a bolsas reutilizables o la sustitución de baterías de iones de litio más eficientes en las transpaletas de nuestros centros logísticos", sostienen.

En el acuerdo climático de París, Alemania se comprometió a reducir sus emisiones de CO2 para ser climáticamente neutro para el año 2045. Al firmar la Carta de la Industria de la Moda, se comprometieron a reducir las emisiones de CO2 causadas en un 30% hasta 2030. Desde Kik aseguran tomarse muy en serio este acuerdo. "Todas nuestras tiendas cuentan con medidores inteligentes, que nos permiten conocer con mayor exactitud el consumo eléctrico, lo que nos da una mejor visión general del consumo y nos permite tomar las medidas de ahorro adecuadas", sostienen.